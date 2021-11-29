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Haberler Ekonomi Ve netleşti! Devlet bankalarından kredi kasırgası! 0.33, 0.37, 0.41 aylık kredi faiz desteği verilecek! En uygun konut kredisi...

Ve netleşti! Devlet bankalarından kredi kasırgası! 0.33, 0.37, 0.41 aylık kredi faiz desteği verilecek! En uygun konut kredisi...

TCMB'nin faiz indirimi kararı sonrasında gecikmeden gelen kredi faiz indirimleri birçok vatandaşın cebini rahatlattı. Özellikle artan konut fiyatları karşısında uygun finansman seçenekleri arayan birçok vatandaş Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi öncü kamu bankalarının konut kredisi paketlerinden yararlanmaya başladı. Halkbank ise cazip konut kredisi fırsatları ile herkesi ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. İşte en güncel konut kredisi faiz oranları ve avantajları. Bankalardan bomba kampanya! 40 bin liraya kadar anında nakit desteği! Şubesiz, şartsız ve masrafsız kredi müjdesi!

takvim.com.tr
29.11.2021 14:30 - Son Güncelleme: 29.11.2021 14:30
Ve netleşti! Devlet bankalarından kredi kasırgası! 0.33, 0.37, 0.41 aylık kredi faiz desteği verilecek! En uygun konut kredisi...

Halkbank'tan Düşük Faizli Konut Kredisi

Kamu bankalarının kredi faiz oranlarında güncellemeye gitmelerinin ardından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar en uygun kredi desteklerinden yararlanmaya başladı.

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Ve netleşti! Devlet bankalarından kredi kasırgası! 0.33, 0.37, 0.41 aylık kredi faiz desteği verilecek! En uygun konut kredisi...

Gelir durumuna ve bütçeye göre en uygun vade ve faiz seçeneklerinin yer aldığı birçok farklı türde konut finansman paketi, ev alma hayallerini artan konut fiyatları nedeniyle ertelemek zorunda kalan vatandaşları yeniden ev sahibi yapmaya hazırlanıyor.

Ve netleşti! Devlet bankalarından kredi kasırgası! 0.33, 0.37, 0.41 aylık kredi faiz desteği verilecek! En uygun konut kredisi...

%1,20'den başlayan aylık avantajlı faiz oranları ile 120 aya kadar vade imkanlarından yararlanarak vatandaşların kolayca ev sahibi olmaları sağlanacak. Yeni konut alacaklar için geçerli yüzde 1,20'den başlayan faiz oranlarının yanı sıra ikinci el konut alacaklar için %1,29'dan başlayan faiz oranları ile konut kredisi finansmanı sağlanacak.

Ve netleşti! Devlet bankalarından kredi kasırgası! 0.33, 0.37, 0.41 aylık kredi faiz desteği verilecek! En uygun konut kredisi...

Kentsel Dönüşüme Özel Devlet Desteği

Halkbank Kentsel Dönüşüm Kredisi kapsamında ise riskli yapılarda ikamet eden vatandaşların daha güvenli evlere geçmeleri için düşük faizli ve devlet destekli konut finansmanı seçeneği de sunuyor.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Ve netleşti! Devlet bankalarından kredi kasırgası! 0.33, 0.37, 0.41 aylık kredi faiz desteği verilecek! En uygun konut kredisi...

%0,33 oranında kredi faizine devlet desteği verilen Kentsel Dönüşüm Kredisi kapsamında, %1,04'ten başlayan faiz oranları ve 120 aya kadar vade seçenekleri de uygulanmaktadır.

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