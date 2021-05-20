Ve netleşti! Destek ödemesi kapsamında 40.000, 30.000, 25.000 ve 5.000 TL... Başvuran çatır çatır almaya devam ediyor!
40.000, 30.000 ve 5.000 TL... Başvuran çatır çatır almaya devam ediyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2021 yılı programı kapsamında yardım ödemelerine tüm hızı ile devam ediyor. Bu ödemeler kapsamında evi oturulamayacak derecede eski, bakımsız, yıkık olanlara, evinde eşyası bulunmayan vatandaşlara Bakanlık üzerinden barınma yardımı programı kapsamında tadilat yardımı ve ev eşyası desteği olarak ödeme yapılıyor. Destek tutarları evin yapısına göre değişebiliyor. Prefabrik ev yapımında 30 bin lira, betonarme ev yapımında ise 40 bin liralık katkı sağlanıyor. Ev onarımına 20 bin lira yardımda bulunulurken, 5 bin lira da ev eşyası desteği veriliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2021 yılı programı kapsamında yardım ödemelerine tüm hızı ile devam ediyor. Evi olmayan, evinin onarıma ihtiyacı olan ya da ev ihtiyacı olan vatandaşlara devlet eli uzanıyor. İhtiyaca göre farklı miktarlarda ödeme alabilmek için belli şartları taşıyor olmak gerekiyor. İhtiyaç sahipleri için çok önemli olan destek ödemelerinde ev yapana 40 bin lira, evini onarmak isteyene 30 bin lira, ev eşyası ihtiyacı olana ise 5 bin liralık katkı sağlanıyor. Peki, evi eski olana 25 bin TL tadilat desteği, ev eşyası yardımı nasıl alınır, barınma yardımı başvurusu nereden yapılır, barınma yardımları daire başkanlığı nerede, internetten barınma desteği başvurusu oluyor mu, devletin ev tadilat yardımı kaç lira?