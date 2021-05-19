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Bitcoin 64.500 dolardan yüzde 35 düşüşle 38,000 dolar düzeyine kadar geriledi!

Kripto para piyasalarında dalgalanmalar devam ediyor. Son olarak Tesla'nın Bitcoin ile araç satışlarını askıya almasının ardından inişe geçen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi tüm zamanların en yüksek düzeyi 64.500 dolardan yüzde 35'ten çok düşüşle 38,000 dolar düzeyine kadar gerileyince, piyasalarda toplam hacim de 1.8 trilyon dolara indi. Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 2,880.26 ve 3,562.47 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 17.66 düşüşle 2,880.37 dolara geriledi.

19.05.2021 09:04 - Son Güncelleme: 19.05.2021 09:14
Bitcoin 64.500 dolardan yüzde 35 düşüşle 38,000 dolar düzeyine kadar geriledi!

Musk, Twitter hesabından 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoin'i ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoin'in harcadığı enerjinin yüzde 1'inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" demişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bitcoin 64.500 dolardan yüzde 35 düşüşle 38,000 dolar düzeyine kadar geriledi!

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 38,854.87 ve 45,812.46 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 14.44 düşüşle 38,803.59 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 32.39 olarak hesaplandı.

Bitcoin 64.500 dolardan yüzde 35 düşüşle 38,000 dolar düzeyine kadar geriledi!

Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 118 milyar dolar düşüşle 726 milyar dolara geriledi.

Bitcoin 64.500 dolardan yüzde 35 düşüşle 38,000 dolar düzeyine kadar geriledi!

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 2,880.26 ve 3,562.47 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 17.66 düşüşle 2,880.37 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 32.93 ve piyasa hacmi de yaklaşık 61 milyar dolar düşüşle 333 milyar dolar düzeyindeydi.

Bitcoin 64.500 dolardan yüzde 35 düşüşle 38,000 dolar düzeyine kadar geriledi!

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 409.23 ve 534.18 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 22.64 düşüşle 409.37 dolara geriledi.