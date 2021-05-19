SON DAKİKA: Dünyada çip krizi büyüyor! Toyota da ülke içinde üretimi iki hafta durdurma kararı aldı
Son dakika haberleri... Koronavirüs pandemisinin peşinden dünyada yaşanan çip krizi özellikle otomotiv sektörünü derinden etkiliyor. Bir kötü haber de Toyota'dan geldi. Japon otomobil üreticisi Toyota Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sorunu sebebiyle haziran ayında ülke içindeki iki üretim hattını durduracağını açıkladı.
19.05.2021 09:20
- Son Güncelleme: 19.05.2021 09:35
Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.
8 GÜN DURACAK
Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate ve Miyagi fabrikalarında 7 Haziran'dan itibaren iki üretim hattını en fazla 8 gün süreyle durduracak
Bu sürede firmanın C-HR, Yaris Cross ve Yaris compact modellerinin imalatının etkileneceği ve araç üretiminin yaklaşık 20 bin azalacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan Japon üretici Honda, Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılı bilanço verileri ile Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı beklentilerini açıkladı.
Buna göre Honda, yarı iletken çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerileyeceğini tahmin ediyor.