Ve netleşti! Dar gelirli ailelere devletten büyük maddi destek yardımı! Koronavirüsle mücadele sosyal yardımı başvurusu

Türkiye koronavirüs ile çaba sürecine en fazla umursayan ülkelerin başında geliyor. Koronavirüs salgın sürecinin hemen başında sağladığı yardımlar ve daha sonra sunulan özel olanaklar vatandaşlara çok rakamda alanda yardım yapıldı. Devletin muhtelif müesseseler ve bankalar aracılığıyla sunduğu, hali hazırda müracaat sürecinin devam ettiği takviyelerin tamamını listeledik. Çalışanlar için sağlanan en önemli koronavirüs desteği işten çıkarılmasının yasaklanması oldu. Halen yasak olan bu destek için firmalar ücretsiz izne çıkarma modeline başvuru yapabilirler.

25.03.2021 13:13 - Son Güncelleme: 25.03.2021 13:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





