Ve netleşti! Dar gelirli ailelere devletten büyük maddi destek yardımı! Koronavirüsle mücadele sosyal yardımı başvurusu
Türkiye koronavirüs ile çaba sürecine en fazla umursayan ülkelerin başında geliyor. Koronavirüs salgın sürecinin hemen başında sağladığı yardımlar ve daha sonra sunulan özel olanaklar vatandaşlara çok rakamda alanda yardım yapıldı. Devletin muhtelif müesseseler ve bankalar aracılığıyla sunduğu, hali hazırda müracaat sürecinin devam ettiği takviyelerin tamamını listeledik. Çalışanlar için sağlanan en önemli koronavirüs desteği işten çıkarılmasının yasaklanması oldu. Halen yasak olan bu destek için firmalar ücretsiz izne çıkarma modeline başvuru yapabilirler.
Koronavirüs ile çaba sürecinde sağlanan destekler için hali hazırda müracaat süreci devam ediyor. Bu desteklerden almak ve içerisinde bulunduğu güç gidişattan kurtulmak isteyenler için sağlanan yardım ödemelerini tek tek sizlere açıklıyoruz.
Devletin koronavirüs ile mücadele sürecinde sağladığı desteklerin başında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla sağlanan 1000 TL sosyal yardım ödemeleri geliyor. Bu 1000 TL sosyal yardım ödemelerinde onay alamayanlar başvurularını yenileyebilirler.
e-Devlet üzerinden alınan başvurular şartların sağlanması durumunda onaylanacak ve ödemeler PTT şubeleri üzerinden yapılacak. 1000 TL yardım paraları, "devlet memurlarına, kamu işçilerine, daha önceden 1000 TL yardım alanlara, işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği alanlara ve hane geliri yüksek olanlara" ödenmiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak..