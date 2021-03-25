Emeklilere müjde! 414 TL ek ödeme fırsatı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere çok sevinecek!

Emeklilere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor, gündemde en çok konuşuluan konulardan biri 414 TL ek ödeme fırsatı oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere çok sevinecek şimdiden duyanlar detayları araştırır oldu. Mevcut maaşlarının daha da artmasını isteyen milyonlarca vatandaş emekliye ek ödeme fırsatı hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ek ödemenin arttırılmasını talep etti, peki istek kabul edildi mi? İşte haberin detayları…