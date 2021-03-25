Emeklilere müjde! 414 TL ek ödeme fırsatı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere çok sevinecek!
Emeklilere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor, gündemde en çok konuşuluan konulardan biri 414 TL ek ödeme fırsatı oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere çok sevinecek şimdiden duyanlar detayları araştırır oldu. Mevcut maaşlarının daha da artmasını isteyen milyonlarca vatandaş emekliye ek ödeme fırsatı hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ek ödemenin arttırılmasını talep etti, peki istek kabul edildi mi? İşte haberin detayları…
Emeklilere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor, gündemde en çok konuşuluan konulardan biri 414 TL ek ödeme fırsatı oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere çok sevinecek şimdiden duyanlar detayları araştırır oldu. Mevcut maaşlarının daha da artmasını isteyen milyonlarca vatandaş emekliye ek ödeme fırsatı hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ek ödemenin arttırılmasını talep etti, peki istek kabul edildi mi? İşte haberin detayları…
Milyonlarca emekli vatandaş ek ödemelerinin artmasını bekliyor ve bu noktada son dakika haberleri de takipte bulunuyor. Emeklilere müjde geldi ve 414 TL ek ödeme fırsatı heyecan yarattı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ek ödemenin arttırılmasını, oranların yükseltilmesini önerdi ve bu isteğin kabul edilip edilmediği, Kabul edilirse maaşların ne kadara çıkacağı gibi sorular merak konusu oldu. İşte tüm detaylar…
EMEKLİ EK ÖDEMESİ NE KADAR?
Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.
Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.