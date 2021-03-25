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Emeklilere müjde! 414 TL ek ödeme fırsatı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere çok sevinecek!

Emeklilere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor, gündemde en çok konuşuluan konulardan biri 414 TL ek ödeme fırsatı oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere çok sevinecek şimdiden duyanlar detayları araştırır oldu. Mevcut maaşlarının daha da artmasını isteyen milyonlarca vatandaş emekliye ek ödeme fırsatı hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ek ödemenin arttırılmasını talep etti, peki istek kabul edildi mi? İşte haberin detayları…

25.03.2021 12:03 - Son Güncelleme: 25.03.2021 12:03
Emeklilere müjde! 414 TL ek ödeme fırsatı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere çok sevinecek!

Emeklilere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor, gündemde en çok konuşuluan konulardan biri 414 TL ek ödeme fırsatı oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere çok sevinecek şimdiden duyanlar detayları araştırır oldu. Mevcut maaşlarının daha da artmasını isteyen milyonlarca vatandaş emekliye ek ödeme fırsatı hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ek ödemenin arttırılmasını talep etti, peki istek kabul edildi mi? İşte haberin detayları…

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Emeklilere müjde! 414 TL ek ödeme fırsatı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere çok sevinecek!

Milyonlarca emekli vatandaş ek ödemelerinin artmasını bekliyor ve bu noktada son dakika haberleri de takipte bulunuyor. Emeklilere müjde geldi ve 414 TL ek ödeme fırsatı heyecan yarattı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ek ödemenin arttırılmasını, oranların yükseltilmesini önerdi ve bu isteğin kabul edilip edilmediği, Kabul edilirse maaşların ne kadara çıkacağı gibi sorular merak konusu oldu. İşte tüm detaylar…

Emeklilere müjde! 414 TL ek ödeme fırsatı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere çok sevinecek!

EMEKLİ EK ÖDEMESİ NE KADAR?

Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.
Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

Emeklilere müjde! 414 TL ek ödeme fırsatı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere çok sevinecek!

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

Emeklilere müjde! 414 TL ek ödeme fırsatı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere çok sevinecek!

414 TL'LİK ARTIŞ

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.