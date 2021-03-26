Eğer cüzdanınızda varsa... Uzun seneler herkesten saklamıştı şimdi servet ediyor! 20 TL deyip geçenler kafaları taşlara vuruyor!
20 TL deyip geçenler kafaları taşlara vuruyor! Gündelik yaşantımızı sürdürebilmek ve gereksinimlerimizi karşılaşmak için para oldukça önemlidir. Son yarıyılda hatalı basım banknotlar vatandaşların ilgisine nail oluyor. İnternet sitelerinde yer alan haberlerle beraber binlerce birey cüzdanında bu paraların olup olmadığını kontrol ediyor. Tokat'ta aktarlık yapan Serdar Türk (47), 16 yıl önce bir müşterisinin verdiği 20 Yeni Türk Lirası'nda (YTL) baskı hatası olduğunu fark etti. Parayı 15 yıldır kasasında saklayan Türk, meraklısının çıkması halinde 20 YTL'yi, 50 bin lira karşılığında verebileceğini söyledi.
Son dönemlerde ülkemizde görülen hatalı basım banknotlar ilgi çekmeye devam ediyor. Ülkemizin 4 bir yanından hatalı basım para haberleri gelirken bazıları ise servet değerinde olabiliyor. 20 TL deyip geçen bin pişman oluyor. Son zamanlarda birçok internet sitesinde hatalı basım banknotların binlerce lira ettiğine dair haberler yer alıyor. Bu haberleri gören vatandaşlar ise aynı banknotların kendisinde olup olmadığını merak ediyor. Hatalı basım banknot olarak ifade edilen bu paralara internet ilan sitelerinde 20 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar fiyat biçiliyor. Koleksiyonerler bu paraların hatalı basım değil tek sıfırın zamanla silindiği ifade etse de insanlar bu paraların herhangi bir değerinin olup olmadığı konusunda meraklı.
16 YIL ÖNCE BİR MÜŞTERİSİ VERMİŞTİ
Tokat'ta aktarlık yapan Serdar Türk (47), 16 yıl önce bir müşterisinin verdiği 20 Yeni Türk Lirası'nda (YTL) baskı hatası olduğunu fark etti. Parayı 15 yıldır kasasında saklayan Türk, meraklısının çıkması halinde 20 YTL'yi, 50 bin lira karşılığında verebileceğini söyledi.
2005 yılında Türk Lirası'ndan 6 sıfırın atılması kararı sonrası Yeni Türk Lirası tedavüle girdi. 30 yıldır Tokat'ta aktarlık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdar Türk, o yıl satış yaparken bir müşterisinden aldığı 20 YTL'nin hatalı basıldığını fark etti. Önce müşterisinden parayı değiştirmesini istedi. Müşterinin, "Onu, Siz bankadan değiştirirsiniz" cevabı üzerine kabul etti. Banknot kağıdının bir kısmının baskı sırasında katlanması sonucu boşluk oluştuğu ve bu yüzden hatalı kesildiği anlaşıldı. Serdar Türk parayı aldıktan sonra bankaya götürüp yenisi ile değiştirmek yerine saklamaya karar verdi. Parayı dükkanındaki kasasına koyarak muhafaza etti. 2010 yılında ise TL ibareli banknotlar devreye girdi.
'50 BİN LİRAYA BUNU VEREBİLİRİM'
Kendisinin para koleksiyoncusu olmadığını belirten Serdar Türk, ''Yaklaşık 15 yıl önce bir müşterimiz bize bu parayı getirdi. O dönemde de hatırlarsanız paradan 6 sıfır atılmıştı. Ben de paranın basımının hatalı olduğunu görünce 'parayı değiştirir misin' demiştim müşteriye. Para katlı olarak basılmış. Müşterimizde bana, 'Ben bankaya gidip değiştiremem. Siz bir ara gidip değiştirin' dedi. Ben de o anda almıştım, yıllardır saklıyorum. Koleksiyoner değilim ama ilgisini çeken olursa 50 bin lira karşılığında bunu verebilirim" diye konuştu.
Türk, 15 yıldır sakladığı paranın, dükkanına gelen müşterilerin de ilgisini çektiğini söyledi.
HATALI BASIM 5 TL'LİK BANKNOTU SATIP, BİLGİSAYAR ALMAK İSTİYOR
Düzce'de, ortaokul öğrencisi Yasenur Durmaz (13), eline geçen hatalı basım olduğunu düşündüğü 5 TL'lik banknotu sosyal medya hesabından bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, para satın alınırsa uzaktan eğitimi için yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.
Yahyalar Mahallesi'nde oturan Yasenur Durmaz, uzaktan eğitime katılmak için masaüstü bilgisayar kullanıyor. Yasenur'un masaüstü bilgisayarı oldukça yavaş çalışırken, yine kendisine ait olan dizüstü bilgisayarın ise ekranı arızalandı. Yasenur, annesinin kendisine ekmek almak için verdiği 5 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu düşünerek sosyal medya hesabı üzerinden bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, paranın satın alınması durumunda yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.
50 TL'LİK BANKNOTU, 80 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDI
Trabzon'un Tonya ilçesinde fırın ustası Şerafettin Elbir (33), bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL'lik banknotu, 80 bin liraya satışa çıkardı.
İlçede ekmek fırınında usta olarak çalışan Şerafettin Elbir, bir müşterisinin verdiği 50 TL'lik banknottaki hatayı fark etti. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken '5' yazdığını gören Elbir, durumdan şüphelenerek, sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı. Paranın hatalı basıldığı tespit edilirken, internette araştırma yapan Elbir, koleksiyoncuların bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrendi. Elbir, hatalı basım paranın fotoğraflarını internet ortamında paylaşıp, satışa çıkardı. Elbir, en az 80 bin TL istediği parayı, en yüksek teklifi verene satacak.