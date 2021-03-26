Eğer cüzdanınızda varsa... Uzun seneler herkesten saklamıştı şimdi servet ediyor! 20 TL deyip geçenler kafaları taşlara vuruyor!

Son dönemlerde ülkemizde görülen hatalı basım banknotlar ilgi çekmeye devam ediyor. Ülkemizin 4 bir yanından hatalı basım para haberleri gelirken bazıları ise servet değerinde olabiliyor. 20 TL deyip geçen bin pişman oluyor. Son zamanlarda birçok internet sitesinde hatalı basım banknotların binlerce lira ettiğine dair haberler yer alıyor. Bu haberleri gören vatandaşlar ise aynı banknotların kendisinde olup olmadığını merak ediyor. Hatalı basım banknot olarak ifade edilen bu paralara internet ilan sitelerinde 20 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar fiyat biçiliyor. Koleksiyonerler bu paraların hatalı basım değil tek sıfırın zamanla silindiği ifade etse de insanlar bu paraların herhangi bir değerinin olup olmadığı konusunda meraklı.