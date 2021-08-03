İşsize 2 maaş birden! 4252 TL ödeniyor! İşte şartlar
İşten isteği dışında ayrılanlar 2 bin 840 lirayı bulan işsizlik maaşını alabiliyor. Ayrıca mesleki eğitim programlarına katılanlara aylık olarak bir maaş daha ödeniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili detayları Yeni Asır'daki köşesinde kaleme aldı.
İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar 2 bin 840 lirayı bulan işsizlik ödeneği alabiliyor. Mesleki eğitim programlarına katılanlara aylık olarak bir maaş da ödeniyor.
Bu para da 1.412 lirayı buluyor İşsizlik maaşı alabilmek için öncelikle kendi istek ve kusurunuzun dışında işten çıkartılmış olmanız gerekiyor.
Bu noktada istifa edenler işsizlik maaşı alamıyorlar. İşten çıkartılanların işsizlik maaşı alabilmeleri için ayrıca son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş olmaları da isteniyor, ayrıca işten çıkartılmadan önceki 120 günde de iş sözleşmesinin devam ediyor olması lazım. Bu şartları sağlayanlar 1 ay içinde İŞKUR'a başvurarak işsizlik maaşa alabilirler. İşsizlik maaşı süresi de son 3 yıldaki ödenen prim sayısına göre 6 aydan başlayarak 10 aya kadar çıkabiliyor.
İşsizlik maaşı en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.
Ücretten damga vergisi kesiliyor. Yani bu yıl için işsizlere en düşük bin 420 lira, en yüksek de 2 bin 840 lira ödeniyor. İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları asgari ücret artışı ile birlikte yükseliyor.
İKİNCİ BİR İMKAN DA VAR
İşsiz kalanlar işsizlik maaşı alırken İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim programlarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor. İşsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlara günlük 54,34 lira ödeniyor.
Böylece aylık ödeme 26 gün üzerinden bin 412 lirayı buluyor.
NE KADAR SÜRÜYOR?
İşbaşı eğitim programları en fazla; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde ise 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.