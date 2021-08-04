Restler çekildi! Altın fiyatları son dakika kendi fiyatlarına şok oldu! Altın fiyatları ne olacak, yükselir mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para?

Peş peşe açıklamalar geldi. Altın fiyatları son dakika: Gram altın yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan Gram altın, yatırımcısını üzerken yatırım gerçekleştirmek isteyenleri ise sevindirdi. Çeyrek altın ise dün günü 795 ile kapatırken, bugün güne 798 ile başladı. Ons altın fiyatı ise yüzde 0,12 değişimle 1.811 dolardan prosedür görüyor. Analistler, küresel pay piyasalarında yükselen risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Peki 4 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak, yükselir mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para? İşte 4 Ağustos altın fiyatları…