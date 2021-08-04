Restler çekildi! Altın fiyatları son dakika kendi fiyatlarına şok oldu! Altın fiyatları ne olacak, yükselir mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para?
Altın fiyatlarında geride bıraktığımız seneki rekor yükselişi ön görü ederek adından söz ettiren fon yöneticisi, yeni zirveler görülebileceğini belirtti. Fon yöneticisi, altının ons fiyatının ileriki 3 - 5 sene içinde 3.000-5.000 dolar aralığına tırmanabileceğini öngördü. Altın fiyatları, yeni haftanın ikinci gününde yatırımcılar doğrultusundan merak ediliyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan Gram Altın, dün 487 ile günü kapatmasının sonrasında bugün güne kapanış düzeyinin anında altında başladı. Cuma günü Ons altın ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel olarak değer kaybeden Gram altın şu an itibariyle 486 TL'den alıcı buluyor. İşte 4 Ağustos Gram altın ve çeyrek altın fiyatları… 4 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu?
Peş peşe açıklamalar geldi. Altın fiyatları son dakika: Gram altın yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan Gram altın, yatırımcısını üzerken yatırım gerçekleştirmek isteyenleri ise sevindirdi. Çeyrek altın ise dün günü 795 ile kapatırken, bugün güne 798 ile başladı. Ons altın fiyatı ise yüzde 0,12 değişimle 1.811 dolardan prosedür görüyor. Analistler, küresel pay piyasalarında yükselen risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Peki 4 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak, yükselir mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para? İşte 4 Ağustos altın fiyatları…
Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 490 TL'ye doğru çekildi. Quadriga Igneo fonunu yöneten Diego Parrilla, Merkez Bankalarının teşviklerin azaltmasıyla altının yeni doruk civarlara yükselebileceğine dair öngörüde bulundu.