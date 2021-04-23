Ve netleşti! Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere bayram tadında haber! Artık borçlar sorun olmaktan çıktı!
Tek tek açıklandı! Borç kapatma kredisi veren bankalar, bu kredi için düşük faiz oranları uygulamaktadır. Borç veya Transfer kredisi adı altında belirli bankalar tarafından verilen bu kredi için genellikle düşük faiz oranı uygulanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Finansbank, Denizbank, Aktif Bank, ING Bank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok bankadan müşterilerine özel borç kapama ve borç transferi kampanyaları… Bu kampanya için 20.000 ila 50.000 Türk Lirası arasında kredi verilmektedir. Ayrıca kişinin kredi notuna göre 60 aya kadar da vade uygulanmaktadır.
Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Finansbank, Denizbank, Aktif Bank, ING Bank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok bankadan müşterilerine özel borç kapama ve borç transferi kampanyaları… Bu kampanya için 20.000 ila 50.000 Türk Lirası arasında kredi veriliyor. Borç kapatma kredisinin taksitleri gelir belgenize göre düzenlenir ve maaşınızın yarısını geçmeyecek şekilde hesaplanır. İpotekli bir şekilde de borç kapatma kredisi veren bankalar bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen bankaların şubelerine giderek veya müşteri hizmetlerini arayarak detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Borç kapatma kredisi başvurunuz onaylandığı zaman diğer bankalar üzerinde bulunan borçlarınızın tamamı kapatılacaktır.
Salgın dönemi ile birlikte ekonomik anlamda zor günler yaşamaya başladık. İşyerini açamayan binlerce esnaf, iş yeri kapalı olduğu için çalışmayan işçiler, aynı zamanda dönemin getirdiği ekonomik olumsuzluklarla birlikte yaşanan sıkıntılar, karşısında maddi ihtiyaçlarını kredi kartları ve krediler ile kapatmaya çalıştılar.