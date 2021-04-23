Ve netleşti! Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere bayram tadında haber! Artık borçlar sorun olmaktan çıktı!

Tek tek açıklandı! Borç kapatma kredisi veren bankalar, bu kredi için düşük faiz oranları uygulamaktadır. Borç veya Transfer kredisi adı altında belirli bankalar tarafından verilen bu kredi için genellikle düşük faiz oranı uygulanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Finansbank, Denizbank, Aktif Bank, ING Bank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok bankadan müşterilerine özel borç kapama ve borç transferi kampanyaları… Bu kampanya için 20.000 ila 50.000 Türk Lirası arasında kredi verilmektedir. Ayrıca kişinin kredi notuna göre 60 aya kadar da vade uygulanmaktadır.

23.04.2021 12:44 - Son Güncelleme: 23.04.2021 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





