Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Kefilsiz, şartsız PTT tüketici kredisi! 30 bin TL’ye kadar kredi imkanı!

PTT'den acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Kefilsiz, şartsız PTT tüketici kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. 30 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunan PTT'den nakit ihtiyacı için tüketici kredisine başvuran vatandaşlar herhangi bir şartı karşılamak durumunda değil. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kredi başvurusu yapmak isteyenler nereden ve nasıl yapmalı? Başvurduğu kredi miktarını hemen alabiliyor mu? İşte ayrıntılar…