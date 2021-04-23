RAMAZAN İMSAKİYE
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Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Kefilsiz, şartsız PTT tüketici kredisi! 30 bin TL’ye kadar kredi imkanı!

PTT'den acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Kefilsiz, şartsız PTT tüketici kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. 30 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunan PTT'den nakit ihtiyacı için tüketici kredisine başvuran vatandaşlar herhangi bir şartı karşılamak durumunda değil. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kredi başvurusu yapmak isteyenler nereden ve nasıl yapmalı? Başvurduğu kredi miktarını hemen alabiliyor mu? İşte ayrıntılar…

23.04.2021 12:55 - Son Güncelleme: 23.04.2021 12:55
Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Kefilsiz, şartsız PTT tüketici kredisi! 30 bin TL’ye kadar kredi imkanı!

PTT'den acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Kefilsiz, şartsız PTT tüketici kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. 30 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunan PTT'den nakit ihtiyacı için tüketici kredisine başvuran vatandaşlar herhangi bir şartı karşılamak durumunda değil. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kredi başvurusu yapmak isteyenler nereden ve nasıl yapmalı? Başvurduğu kredi miktarını hemen alabiliyor mu? İşte ayrıntılar…

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Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Kefilsiz, şartsız PTT tüketici kredisi! 30 bin TL’ye kadar kredi imkanı!

Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminden dolayı ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlar tüketici kredileri hakkında bilgi edinmek ve kendine uygun olanı seçmek istiyor. Şartlar ve kefiller süreci zorlaştırdığı için PTT'den müjdeli haber geldi ve gündemde yoğun ilgi gördü. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 30 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlayan Kefilsiz, şartsız PTT tüketici kredisi detaylarını merak ediyor ve araştırmalar yapıyor. İşte PTT tüketici kredisi hakkında merak edilenler…

Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Kefilsiz, şartsız PTT tüketici kredisi! 30 bin TL’ye kadar kredi imkanı!

PTT TÜKETİCİ KREDİSİ

Acil nakit ihtiyacı olanlara Kefilsiz, Şartsız Aktif Bank'tan İhtiyaç Kredisi!

Nakit ihtiyaçlarınız için, %2,59'dan başlayan faizlerle 36 ay vade ve 30.000 TL ye kadar size en yakın PTT iş yerlerine giderek bilgi ve belgelerinizi iletip kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Kefilsiz, şartsız PTT tüketici kredisi! 30 bin TL’ye kadar kredi imkanı!

N Kolay İhtiyaç Kredi faiz oranı, kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. Hesaplamada kullanılan %2,59 aylık akdi faiz oranı, en yüksek skor bandında bulunan kişiler için geçerli olan kredi faizidir.

Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Kefilsiz, şartsız PTT tüketici kredisi! 30 bin TL’ye kadar kredi imkanı!

Örnek Aylık Taksit Tutarı Tablosu

KREDİ TUTARI 12 24 36 Vade

1.250,00 TL 126,39 TL 74,67 TL 58,18 TL
5.000,00 TL 505,55 TL 298,68 TL 232,72 TL
10.000,00 TL 1.011,11 TL 597,36 TL 465,45 TL
20.000,00 TL 2.022,22 TL 1.194,73 TL 930,90 TL
30.000,00 TL 3.033,33 TL 1.792,09 TL 1.369,35 TL