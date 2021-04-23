RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Son dakika haberleri: Hesapta birikiminiz varsa kritik uyarı yapıldı! Parası olan herkesi kapsıyor! Yüzde 90'ı kayıp...

Son dakika haberleri: Hesapta parası olan herkes için önemli uyarı. Paranızın yüzde 90 buhar olabilir. Forex hesapları için kritik açıklama... Hisse senedi, tahvil-bono ihracı, forex piyasalarına yönelik Türkiye'de yetkili otorite olarak Sermaye Piyasası Kurulu bulunuyor. SPK geçtiğimiz yıllarda forex piyasalarına yönelik adımlar atmış ve büyük mağduriyetlerin önüne geçmişti. Kural tanımayan ve yurt dışı kaynaklı olan, şirket olup olmadığı bile bilinmeyen kişi ya da kurumlar sadece internet sitesi üzerinden insanları dolandırmaya başladı. Herhangi kazanç ya da kayıp karşısında muhatap da bulunamadığından çaresizliğe düşülüyor.

23.04.2021 12:11 - Son Güncelleme: 23.04.2021 12:11
Son dakika haberleri: Hesapta birikiminiz varsa kritik uyarı yapıldı! Parası olan herkesi kapsıyor! Yüzde 90'ı kayıp...

Sermaye Piyasası Kurulu, forexte büyük mağduriyetleri gördükten sonra düzenleme yaparak sınırları çizdi. Ancak yurt dışında ya da hayali olarak forex piyasası kuranlar servet avcılığı yapmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika haberleri: Hesapta birikiminiz varsa kritik uyarı yapıldı! Parası olan herkesi kapsıyor! Yüzde 90'ı kayıp...


HİÇBİR HAK TALEP EDİLEMİYOR

Yurt dışı forex işlemlerine dahil olan kişiler kaybettikleri ya da kazanmalarına rağmen ulaşamadıkları paralarını tahsil etmesi mümkün olmuyor. Türkiye'de forex işlemlerine yönelik kurallar belirlenmişken, yüksek kaldıraç oranı ve küçük paralarla işlem yapıp zengin olma hevesine girişenler hem maddi hem de manevi olarak çöküntü içine giriyor.

Son dakika haberleri: Hesapta birikiminiz varsa kritik uyarı yapıldı! Parası olan herkesi kapsıyor! Yüzde 90'ı kayıp...

KURALLAR BELLİ

Forex piyasasında kazançların çok düşük, kayıpların ise çok büyük olmasından dolayı kaldıraç oranı 1:100'den 1:10'a indirilmişti. Ayrıca Forex işlemi yapmak isteyenlerin hesaplarında minimum 50 bin lira ya da karşılığı olacak döviz bulundurması gerekiyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu kuralı getirmesinin ardından ülkemizde forex işlemlerine yönelik mağduriyetler neredeyse kalmadı.

Son dakika haberleri: Hesapta birikiminiz varsa kritik uyarı yapıldı! Parası olan herkesi kapsıyor! Yüzde 90'ı kayıp...

KAYIP YÜZDE 90'A YAKIN

Forex piyasasında kazanandan çok kaybedenler oluyor. Kayıplar ise yüzdeye bakıldığında neredeyse tamamını kapsıyor. Yüzde 90'a yakın oranda kaybeden sayısı bulunuyor.

Son dakika haberleri: Hesapta birikiminiz varsa kritik uyarı yapıldı! Parası olan herkesi kapsıyor! Yüzde 90'ı kayıp...

İTİBAR ETMEYİN

İnternet sitelerinde reklam olarak çıkan ve forex işlemi yaparak zengin olduğunu gösterenlere itibar edilmemesi gerekiyor. Kayıp/kazanç oranının aşırı yüksek olması nedeniyle yasa dışı yurt dışı kaynaklı forexe yatırılan para kısa sürede buharlaşabilir.