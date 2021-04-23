Son dakika haberleri: Hesapta birikiminiz varsa kritik uyarı yapıldı! Parası olan herkesi kapsıyor! Yüzde 90'ı kayıp...
Son dakika haberleri: Hesapta parası olan herkes için önemli uyarı. Paranızın yüzde 90 buhar olabilir. Forex hesapları için kritik açıklama... Hisse senedi, tahvil-bono ihracı, forex piyasalarına yönelik Türkiye'de yetkili otorite olarak Sermaye Piyasası Kurulu bulunuyor. SPK geçtiğimiz yıllarda forex piyasalarına yönelik adımlar atmış ve büyük mağduriyetlerin önüne geçmişti. Kural tanımayan ve yurt dışı kaynaklı olan, şirket olup olmadığı bile bilinmeyen kişi ya da kurumlar sadece internet sitesi üzerinden insanları dolandırmaya başladı. Herhangi kazanç ya da kayıp karşısında muhatap da bulunamadığından çaresizliğe düşülüyor.
HİÇBİR HAK TALEP EDİLEMİYOR
Yurt dışı forex işlemlerine dahil olan kişiler kaybettikleri ya da kazanmalarına rağmen ulaşamadıkları paralarını tahsil etmesi mümkün olmuyor. Türkiye'de forex işlemlerine yönelik kurallar belirlenmişken, yüksek kaldıraç oranı ve küçük paralarla işlem yapıp zengin olma hevesine girişenler hem maddi hem de manevi olarak çöküntü içine giriyor.
KURALLAR BELLİ
Forex piyasasında kazançların çok düşük, kayıpların ise çok büyük olmasından dolayı kaldıraç oranı 1:100'den 1:10'a indirilmişti. Ayrıca Forex işlemi yapmak isteyenlerin hesaplarında minimum 50 bin lira ya da karşılığı olacak döviz bulundurması gerekiyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu kuralı getirmesinin ardından ülkemizde forex işlemlerine yönelik mağduriyetler neredeyse kalmadı.