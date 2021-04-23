Son dakika haberleri: Hesapta birikiminiz varsa kritik uyarı yapıldı! Parası olan herkesi kapsıyor! Yüzde 90'ı kayıp...

Son dakika haberleri: Hesapta parası olan herkes için önemli uyarı. Paranızın yüzde 90 buhar olabilir. Forex hesapları için kritik açıklama... Hisse senedi, tahvil-bono ihracı, forex piyasalarına yönelik Türkiye'de yetkili otorite olarak Sermaye Piyasası Kurulu bulunuyor. SPK geçtiğimiz yıllarda forex piyasalarına yönelik adımlar atmış ve büyük mağduriyetlerin önüne geçmişti. Kural tanımayan ve yurt dışı kaynaklı olan, şirket olup olmadığı bile bilinmeyen kişi ya da kurumlar sadece internet sitesi üzerinden insanları dolandırmaya başladı. Herhangi kazanç ya da kayıp karşısında muhatap da bulunamadığından çaresizliğe düşülüyor.

23.04.2021 12:11 - Son Güncelleme: 23.04.2021 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





