Ve netleşti! ATM'den hemen çekebilirsiniz! Milyonlara 625, 750, 850, 875, 1.050, 1.300 ve 2.100 lira ödeniyor!
ATM'den hemen çekebilirsiniz! Milyonlara 625, 750, 850, 875, 1.050, 1.300 ve 2.100 lira ödeniyor! Yeni seneyle beraber henüz promosyon almamış olanlar için fırsatlar devam edecek. Emeklilere promosyon ödemeleri yapan bankalar, bu ödemeleri emeklilerin bazı koşulları yerine getirmesi halinde yapmaktadır. Ücretini bir bankadan alma lafı veren emeklilere, o banka tarafından promosyon ödemesi yapılmaktadır. Ancak bu ödeme için bazı koşullar yerine getirilir. Bankalar emekliler ile 3 sene uyuşarak ücretlerini bankalarından sürükleme lafı almaktadır. Net maaşlar 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
Ülkemizde emekli olmuş her kişi bu promosyon haklarına sahiptir. Emekli kişiler bankalara başvurmaları halinde promosyon hakkında daha detaylı bilgiler alabilmektedir. Bu durumdan SGK emeklisi, Bağkur emeklisi ve Emekli Sandığı emeklisi kişiler yararlanabilmektedir. Yeni yılla birlikte bankaların sunduğu promosyon ödeme ücretleri merak ediliyor. Taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istemektedir. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Promosyon az 500 lira ile başlıyor ve bu tutar 2,100 liraya kadar çıkıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilirsiniz.
ŞEKERBANK'TAN 2.100 TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI
Şekerbank "Kazandıran Emekli Paketi" ile maaşını Şekerbank'a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler aynı zamanda iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500TL promosyona hak kazanacak. Böylece maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilecek.
YAPI KREDİ 1,500 LİRAYA KADAR PROMOSYON VERİYOR
Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.
Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.
Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından faydalanıyor. Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlanıyor.