Ve netleşti! ATM'den hemen çekebilirsiniz! Milyonlara 625, 750, 850, 875, 1.050, 1.300 ve 2.100 lira ödeniyor!

ATM'den hemen çekebilirsiniz! Milyonlara 625, 750, 850, 875, 1.050, 1.300 ve 2.100 lira ödeniyor! Yeni seneyle beraber henüz promosyon almamış olanlar için fırsatlar devam edecek. Emeklilere promosyon ödemeleri yapan bankalar, bu ödemeleri emeklilerin bazı koşulları yerine getirmesi halinde yapmaktadır. Ücretini bir bankadan alma lafı veren emeklilere, o banka tarafından promosyon ödemesi yapılmaktadır. Ancak bu ödeme için bazı koşullar yerine getirilir. Bankalar emekliler ile 3 sene uyuşarak ücretlerini bankalarından sürükleme lafı almaktadır. Net maaşlar 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.

26.03.2021 10:25 - Son Güncelleme: 26.03.2021 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





