Başvuru için son 135 saat! Anında hesaplara yatırılıyor! 31 Mart saat 23.59'dan itibaren...

Devlet tarafından pandemi sürecinde devreye alınan gelir kaybı ödemeleri devam ediyor. Bilindiği üzere koronavirüs pandemisi sürecinde esnaf ve sanatkarları desteklemek adına bazı destekler devreye alındı. Bu bağlamda esnaf ve sanatkarlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Son olarak yapılan açıklamada, 3 ay süreyle verilecek destek ödemeleri için başvuru süresi uzatıldığı bildirilmişti. Bu sürecin tamamlanmasına az bir zaman kala başvuru şartları merak konusu oluyor Gelir kaybı desteği ise 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak ödeniyor. Son başvuru tarihi ise 31 Mart olarak açıklandı.

26.03.2021 09:18 - Son Güncelleme: 26.03.2021 09:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





