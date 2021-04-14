RAMAZAN İMSAKİYE
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Ve netleşti! 1800 TL ve 200 lira bonus verilecek! Emeklilere 10 bankadan son dakika promosyon açıklaması!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada emeklilere 2021 senesinde bankalar tarafından verilecek promosyon ölçülerine yer verildi. 2017 senesinde imza atılan promosyon kontratının zamanı 2020 senesinde dolmuş ve bankalar milyonlarca emekliye promosyon ödemesi yaptı. Promosyon kontratı bu yıl sona eren emekliler, ücretlerini aldıkları bankadan promosyon alabilecek. Dilekçede ilgili alanın doldurulması halinde maaşlar bildirilen banka üzerinden alınmaktadır. Ancak bu alanın boş bırakılmış olması halinde maaşlar otomatik olarak Ziraat Bankası üzerinden çekilmektedir.

14.04.2021 09:32 - Son Güncelleme: 14.04.2021 09:32
Ve netleşti! 1800 TL ve 200 lira bonus verilecek! Emeklilere 10 bankadan son dakika promosyon açıklaması!

Emeklilerin 2021 yılında alacakları promosyon miktarları hakkında açıklamalar geldi. 2020 yılı içinde 2017 'de promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler promosyon aldı. 2018 yılında promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler ise 2021 yılında promosyon ödemesi alacak. Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınmasıdır. Aynı zamanda bu maaşın 3 sene boyunca o banka üzerinden alınmaya devam edileceğinin taahhüt edilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması halinde emekliler maaş promosyonlarını banka üzerinden alabilmektedirler.

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Ve netleşti! 1800 TL ve 200 lira bonus verilecek! Emeklilere 10 bankadan son dakika promosyon açıklaması!

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Emekli vatandaşlara bankalar tarafından verilen promosyon miktarları şu şekilde:

AKBANK: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 850, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.050, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.250 lira.

Ve netleşti! 1800 TL ve 200 lira bonus verilecek! Emeklilere 10 bankadan son dakika promosyon açıklaması!

DENİZBANK: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 675, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 850, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

Ve netleşti! 1800 TL ve 200 lira bonus verilecek! Emeklilere 10 bankadan son dakika promosyon açıklaması!

FİBABANK: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 lira.

Ve netleşti! 1800 TL ve 200 lira bonus verilecek! Emeklilere 10 bankadan son dakika promosyon açıklaması!

GARANTİ BBVA: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 800, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.000, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 1.200 lira.