Ve netleşti! 1800 TL ve 200 lira bonus verilecek! Emeklilere 10 bankadan son dakika promosyon açıklaması!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada emeklilere 2021 senesinde bankalar tarafından verilecek promosyon ölçülerine yer verildi. 2017 senesinde imza atılan promosyon kontratının zamanı 2020 senesinde dolmuş ve bankalar milyonlarca emekliye promosyon ödemesi yaptı. Promosyon kontratı bu yıl sona eren emekliler, ücretlerini aldıkları bankadan promosyon alabilecek. Dilekçede ilgili alanın doldurulması halinde maaşlar bildirilen banka üzerinden alınmaktadır. Ancak bu alanın boş bırakılmış olması halinde maaşlar otomatik olarak Ziraat Bankası üzerinden çekilmektedir.

14.04.2021 09:32 - Son Güncelleme: 14.04.2021 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





