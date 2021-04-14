Ve netleşti! 1800 TL ve 200 lira bonus verilecek! Emeklilere 10 bankadan son dakika promosyon açıklaması!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada emeklilere 2021 senesinde bankalar tarafından verilecek promosyon ölçülerine yer verildi. 2017 senesinde imza atılan promosyon kontratının zamanı 2020 senesinde dolmuş ve bankalar milyonlarca emekliye promosyon ödemesi yaptı. Promosyon kontratı bu yıl sona eren emekliler, ücretlerini aldıkları bankadan promosyon alabilecek. Dilekçede ilgili alanın doldurulması halinde maaşlar bildirilen banka üzerinden alınmaktadır. Ancak bu alanın boş bırakılmış olması halinde maaşlar otomatik olarak Ziraat Bankası üzerinden çekilmektedir.
Emeklilerin 2021 yılında alacakları promosyon miktarları hakkında açıklamalar geldi. 2020 yılı içinde 2017 'de promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler promosyon aldı. 2018 yılında promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler ise 2021 yılında promosyon ödemesi alacak. Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınmasıdır. Aynı zamanda bu maaşın 3 sene boyunca o banka üzerinden alınmaya devam edileceğinin taahhüt edilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması halinde emekliler maaş promosyonlarını banka üzerinden alabilmektedirler.