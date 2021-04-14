ABD'li firmadan hadsiz dolar tahmini! Merkez Bankası'na skandal faiz tehdidi
ABD'li firmadan hadsiz dolar tahmini! Merkez Bankası'na skandal faiz tehdidi. Piyasalar Merkez Bankası'nın 15 Nisan'daki faiz kararına kilitlenmişken ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den skandal bir açıklama geldi. Morgan Stanley, tehdit gibi açıklamasında "Merkez'in erken faiz indirimine gitmesi durumunda dolar/TL'nin 9.50-10 seviyesini test edebilir" ifadelerini kullandı.
14.04.2021 10:10
- Son Güncelleme: 14.04.2021 10:10