ABD'li firmadan hadsiz dolar tahmini! Merkez Bankası'na skandal faiz tehdidi

Analistler, artan yeni tip corona virüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler ile dolar endeksindeki yükselişin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 92,3 seviyesinde bulunuyor.