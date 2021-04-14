RAMAZAN İMSAKİYE
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ABD'li firmadan hadsiz dolar tahmini! Merkez Bankası'na skandal faiz tehdidi

ABD'li firmadan hadsiz dolar tahmini! Merkez Bankası'na skandal faiz tehdidi. Piyasalar Merkez Bankası'nın 15 Nisan'daki faiz kararına kilitlenmişken ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den skandal bir açıklama geldi. Morgan Stanley, tehdit gibi açıklamasında "Merkez'in erken faiz indirimine gitmesi durumunda dolar/TL'nin 9.50-10 seviyesini test edebilir" ifadelerini kullandı.

14.04.2021 10:10 - Son Güncelleme: 14.04.2021 10:10
ABD'li firmadan hadsiz dolar tahmini! Merkez Bankası'na skandal faiz tehdidi

Dolar/TL yeni haftaya yukarı yönde başladı.

Geçtiğimiz hafta 8,15 seviyelerinde yatay seyirle başlayan dolar kuru bu sabah 8,18 liradan başladı.

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ABD'li firmadan hadsiz dolar tahmini! Merkez Bankası'na skandal faiz tehdidi

Dolar/TL şu dakikalarda 8,20 liradan işlem görüyor.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan dolar/TL, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8,2010 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 primle 9,7450'den, sterlin/TL yüzde 0,5 artışla 11,2720'den satılıyor.

ABD'li firmadan hadsiz dolar tahmini! Merkez Bankası'na skandal faiz tehdidi

Analistler, artan yeni tip corona virüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler ile dolar endeksindeki yükselişin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 92,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD'li firmadan hadsiz dolar tahmini! Merkez Bankası'na skandal faiz tehdidi

FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın piyasaları kargaşaya sürükleyen ani bir kararla atadığı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB'nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

ABD'li firmadan hadsiz dolar tahmini! Merkez Bankası'na skandal faiz tehdidi

Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 14 ekonomistten 5'i ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 7'i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, iki kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü.