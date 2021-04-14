Fındık fiyatları ne kadar? Bir anda yükselecek! 14 Nisan Ordu, Giresun, Trabzon fındık borsalarında fındık kaç lira?
14 Nisan fındık fiyatları ne kadar? Sorusu gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayında bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için fındık gibi yağ kaynaklarının tüketimi oldukça önemlidir. Bu noktada, alıcılar ve üreticiler tarafından fındık fiyatlarında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Son zamanlarda iklim şartlarına uygun olmayan hava koşullarının yaşanması ve nisan ayında yüksek kesimlerde kar yağması nedeniyle fındık zarar göremeye başladı. Peki, Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? İşte 14 Nisan Trabzon, Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme güncel fındık fiyatları...
14.04.2021 09:33
- Son Güncelleme: 14.04.2021 09:33
Gündemde 'Fındık fiyatları bugün ne kadar?' sorusu sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Faydası saymakla bitmeyen bir yiyecek olan fındığın fiyatları da günden güne değişiklik gösterebiliyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 14 Nisan Çarşamba Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. İşte cevabı...