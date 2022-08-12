VE NELEŞİ! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! SGK-SSK açıkladı! 1999 yılının Eylül ayından önce...
Yeni emeklilik yasasının kapsamı, 1999 yılının Eylül ayından evvel sigorta girişi yapılmış olmasına ve prim günleri ile birlikte çalışma süresinin de doldurulmasına karşın yaşı nedeni ile emekli olamayan kişilerdir.
12.08.2022 09:05 - Son Güncelleme: 12.08.2022 09:05
10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! SGK-SSK açıkladı! 50 ya da 55 yaşına gelmiş ve 10 sene süresince hizmet vermiş olan vatandaşların elde edebildikleri emeklilik hakkı, işçi olarak çalışan kişileri kapsar. Bununla beraber, 50 ya da 55 yaşında emeklilik isteyen vatandaşların 10 sene süresince da aktif olarak çalışmış olmaları gereklidir. Sürekli olarak çalışma hayatlarının olmaması, kendilerinin 10 sene prim günü ile çalışmalarına engel olur.