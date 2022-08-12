VE NELEŞİ! 10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! SGK-SSK açıkladı! 1999 yılının Eylül ayından önce...

10 yıl çalışmayla emekli olabilirsiniz! SGK-SSK açıkladı! 50 ya da 55 yaşına gelmiş ve 10 sene süresince hizmet vermiş olan vatandaşların elde edebildikleri emeklilik hakkı, işçi olarak çalışan kişileri kapsar. Bununla beraber, 50 ya da 55 yaşında emeklilik isteyen vatandaşların 10 sene süresince da aktif olarak çalışmış olmaları gereklidir. Sürekli olarak çalışma hayatlarının olmaması, kendilerinin 10 sene prim günü ile çalışmalarına engel olur.