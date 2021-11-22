Ve harekete geçildi! 81 ilde düğmeye basılıyor getirene para verilecek! Migros, A101, BİM, ŞOK Market ve tüm noktalarda artık
Atıklarla ilgili yeni yıldan itibaren yeni bir dönem başlıyor. Çalışmalar başladı ve 81 ilde hazırlıklar yapılıyor. Kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda uygulanacak olan sistemle ambalajlar markete ya da diğer teslim noktalarına iade edildiğinde ücretini alacak. Depozito uygulamasının 2022 yılı ocak ayı itibarıyla uygulamaya geçirilmesi bekleniyor. İlk önce metal cam ve pet şişelerin, bu ürünlerin sisteme dahil edilmesi için çalışmalar başlayacak. Bu sayede söz konusu atıkların geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Sisteme dahil edilen ambalajların yeni standartlara uygun olarak üretilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik uygulama 1 Ocak 2022'de devreye girecek.
Ve harekete geçildi! 81 ilde düğmeye basılıyor getirene para verilecek! Migros, A101, BİM, ŞOK Market ve tüm noktalarda artık... Pet, cam, alüminyum içecek şişeleri ve ambalajlarını geri getirene para verilecek. Market ve ürün satan tüm iş yerlerini ilgilendiren bir dönem için geri sayım başladı. Çevreyi korumayı amaçlayan sistemle geri dönüşüm trendine ciddi katkı olacak. Depozito sisteminin plastik sektöründe geri dönüştürülmüş ham madde tedarik güvenliğini de arttırmaya yardımcı olacak. Uygulama önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek. Depozito sistemi, tüketiciyi ürünün fiyatı dışında ödenen bedeli geri alabilmek için sistemin belirlediği market veya diğer toplama noktalarına yönlendirecek, tüketici depozite bedelini geri alabilmek için atığı iade edecek.
Atık toplama faaliyeti dahil bu atıkların alımı satımı konusunda fiili bir faaliyette bulunmayacak olan TÜÇA, depozito uygulamaları kapsamında belirlenen depozito ücretlerini üreticilerden tahsil ederek tüketicilere iade edecek. Bu kapsamda üretici firmaların yatırdıkları depozito bedelleri TÜÇA'nın hesaplarında tutulacak.
DEPOZİTO UYGULAMASI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depozito uygulamasına ilişkin soruya, "Sıfır Atık projemiz çatısı altında depozito uygulamasını da inşallah 2022 yılı ocak ayı itibarıyla uygulamaya geçireceğiz.