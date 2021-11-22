Ve harekete geçildi! 81 ilde düğmeye basılıyor getirene para verilecek! Migros, A101, BİM, ŞOK Market ve tüm noktalarda artık... Pet, cam, alüminyum içecek şişeleri ve ambalajlarını geri getirene para verilecek. Market ve ürün satan tüm iş yerlerini ilgilendiren bir dönem için geri sayım başladı. Çevreyi korumayı amaçlayan sistemle geri dönüşüm trendine ciddi katkı olacak. Depozito sisteminin plastik sektöründe geri dönüştürülmüş ham madde tedarik güvenliğini de arttırmaya yardımcı olacak. Uygulama önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek. Depozito sistemi, tüketiciyi ürünün fiyatı dışında ödenen bedeli geri alabilmek için sistemin belirlediği market veya diğer toplama noktalarına yönlendirecek, tüketici depozite bedelini geri alabilmek için atığı iade edecek.