8.2 milyon bu gelişmeye kulak kesilecek! Asgari ücret ve AGİ'de yüzleri güldürecek zam müjdesi geldi! 2022 Ocak'ta maaşlara en düşük...
Asgari ücret görüşmeleri geldi çattı. Yapılan zamla Ocak 2022'de maaşlarda büyük artış yaşanacak. Aralık ayına günler kala milyonlar asgari ücretin belli olacağı tarihe odaklandı. Yaklaşık 8.2 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 2021 yılının son ayında başlayacak. Milyonların gelecek yıl alacağı zamlı ücret tutarı ise yılın son günlerine doğru netlik kazanacak. Asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala gözler yapılan son hesaplamalara çevrildi. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artış yaşanacak. Aynı zamanda yeni yılla birlikte işsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda artacak.
8.2 milyon bu gelişmeye kulak kesilecek! Asgari ücret ve AGİ'de yüzleri güldürecek zam müjdesi geldi! 2022 Ocak'ta maaşlara en düşük... Asgari ücrete yapılacak zam oranı 8.2 milyon vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Tutarın belirmesine artık günler kala gözler resmi makamlardan yapılacak açıklamaya odaklandı. Görüşmeler 2021 yılının son ayında başlayacak. Bu kapsamda Aralık ayı için geri sayım devam ederken asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı tarihleri bekliyor. Bu süreçte asgari ücretle ilgili çeşitli tahmin ve hesaplamalar da ön plana çıkıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
GÖRÜŞMELER YAKINDA BAŞLAYACAK
Doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yakında başlayacak. Asgari Ücret Komisyonu toplanarak yaklaşık 8 milyon işçinin alacağı maaşı belirlerken aslında 83 milyonu etkileyecek bir gösterge ücreti de ilan etmiş olacak. Çünkü asgari ücret işsizlik maaşından kısa çalışmaya, 65 yaş aylığından doğum borçlanmasına kadar birçok ödeme ve ücreti belirliyor.
BAKANI BİLGİN'DEN "ASGARİ ÜCRET" AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin gündemlerinde olduğunu belirterek, "Rakam veremem ama asgari ücretle ilgili, toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununun, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükünü alacak bir çalışma, netice olacağını düşünüyorum." dedi
DİSK'TEN 5 BİN 200 LİRA ASGARİ ÜCRET TALEBİ
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yoksulluk sınırı, gıda fiyatları artışı ve ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılı asgari ücretinin net 5 bin 200 lira olması gerektiğini söyledi.