8.2 milyon bu gelişmeye kulak kesilecek! Asgari ücret ve AGİ'de yüzleri güldürecek zam müjdesi geldi! 2022 Ocak'ta maaşlara en düşük... Asgari ücrete yapılacak zam oranı 8.2 milyon vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Tutarın belirmesine artık günler kala gözler resmi makamlardan yapılacak açıklamaya odaklandı. Görüşmeler 2021 yılının son ayında başlayacak. Bu kapsamda Aralık ayı için geri sayım devam ederken asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı tarihleri bekliyor. Bu süreçte asgari ücretle ilgili çeşitli tahmin ve hesaplamalar da ön plana çıkıyor.