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Haberler Ekonomi Ve düğmeye basılıyor! Migros, BİM, ŞOK, A101 ve tüm marketlerde görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Tüm şubelerin kasa kısmında...

Ve düğmeye basılıyor! Migros, BİM, ŞOK, A101 ve tüm marketlerde görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Tüm şubelerin kasa kısmında...

Marketlerle ilgili alınan yeni kararlar vatandaşlara duyuruluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada plastik poşet fiyatının 25 kuruşa sabitlendiği duyuruldu. Ayrıca 81 ildeki tüm zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildiği ifade edildi. Bundan böyle tüm zincir market ve zincir mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi pek çok seçenek yer alacak. Bakanlık tarafından detayları kapsamlı bir şekilde duyurulan zincir market ve mağazalarla ilgili karar uygulanmaya başlandı.

15.01.2022 21:14 - Son Güncelleme: 15.01.2022 21:14
Ve düğmeye basılıyor! Migros, BİM, ŞOK, A101 ve tüm marketlerde görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Tüm şubelerin kasa kısmında...

Ve düğmeye basılıyor! Migros, BİM, ŞOK, A101 ve tüm marketlerde görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Tüm şubelerin kasa kısmında... Milyonlarca kişinin gün içerisinde alışveriş yapmaya gittiği zincir market ve mağazalarda yeni uygulama resmen hayata geçti. A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefour'da tüm müşteriler için kasa kısmında bu ürünler kesinlikle bulundurulmak zorunda olacak. 81 ilde yer alan zincir market ve zincir mağazalar için yeni bir karar alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu karardaki bilgilere göre, 2022 sonuna kadar plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi. Ayrıca zincir market ve mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi ürünlerin bulunması da kararlaştırıldı.

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Ve düğmeye basılıyor! Migros, BİM, ŞOK, A101 ve tüm marketlerde görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Tüm şubelerin kasa kısmında...

ZORUNLULUK GETİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da güncelleme yapıldı.

Ve düğmeye basılıyor! Migros, BİM, ŞOK, A101 ve tüm marketlerde görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Tüm şubelerin kasa kısmında...

ÇOK KULLANIMLIK TAŞIMA EKİPMANLARI...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla yapılan düzenleme ile artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda olacak.

Ve düğmeye basılıyor! Migros, BİM, ŞOK, A101 ve tüm marketlerde görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Tüm şubelerin kasa kısmında...

PLASTİK POŞET FİYATLARI...

Plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi. Zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi.

Ve düğmeye basılıyor! Migros, BİM, ŞOK, A101 ve tüm marketlerde görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Tüm şubelerin kasa kısmında...

İlgili sektör ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Plastik Poşet Komisyonu" toplantısındaki görüşler de dikkate alınırken, yapılan yeni düzenlemede, plastik poşet ücretlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

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