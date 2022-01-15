Dolar ve altını kahini olarak bilinen İslam Memiş'ten bomba yorum! Ellerinde patlayacak diyerek uyardı! Gümüş hepsini solda sıfır bırakacak. Geçtiğimiz yılın son ayında dolar, euro ve altının tırmanışa geçtiği günlerde fiyatların sert düşeceğine ön gören İslam Memiş "Yeni sürprizlere hazır olun" diyerek yatırımcılara çeşitli uyarılarda bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son gelişmelerin hemen sonrasında dolar, euro, kripto para, altın ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı.