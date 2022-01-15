Dolar ve altını kahini olarak bilinen İslam Memiş'ten bomba yorum! Ellerinde patlayacak diyerek uyardı! Gümüş hepsini solda sıfır bırakacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş geçtiğimiz yıl Aralık ayında dolar, euro ve altının yükselişte olduğu günlerde herkesi uyararak "Dolar ve altın fiyatları çökecek" demiş ve tüm tahminleri bir bir gerçekleşmişti. Bundan sonraki açıklamasında yatırım için sepette sterlinin tercih edilmesi gerektiğini de vurgulamıştı. Son olarak "Gram altın 1450 lira olacak" tahmini öne çıkan Memiş, piyasalar için 2022 tahminini de açıkladı. Tahminleri bir bir çıkan uzman isim yine dikkat çeken yorumlarda bulundu. Altın fiyatları için dikkat çeken seviyeler öngören Memiş ikinci el araba fiyatlarının seyriyle ilgili de önemli bir açıklamada yaptı.
Dolar ve altını kahini olarak bilinen İslam Memiş'ten bomba yorum! Ellerinde patlayacak diyerek uyardı! Gümüş hepsini solda sıfır bırakacak. Geçtiğimiz yılın son ayında dolar, euro ve altının tırmanışa geçtiği günlerde fiyatların sert düşeceğine ön gören İslam Memiş "Yeni sürprizlere hazır olun" diyerek yatırımcılara çeşitli uyarılarda bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son gelişmelerin hemen sonrasında dolar, euro, kripto para, altın ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı.
İslam Memiş 2022'de gram altın fiyatları için dikkat çeken bir tahmin yaparak 1450 TL seviyesini verdi.
"SIRADA NE Mİ VAR?"
İslam Memiş yeni tahmini ise 'Sırada ne mi var?' diyerek duyurdu. Kafası karışık yatırımcılara dikkat çeken bir tavsiye geldi.