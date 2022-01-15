Her cüzdanda olabiliyor! Bu parayı bulanın başına talih kuşu konar! 5 TL'den 200 TL'ye kadar neredeyse hepsinde...
Her devletin merkez bankalarında basılan banknotlarda bazı nedenlerden ötürü basım hataları oluyor. Bu paralara denk gelen kişiler ise maddi açıdan bir değeri olup olmadığını merak ediyor. Son yıllarda pek çok kişi bu tarz paraları internet üzerinden koleksiyonlar için satışa çıkardı. Büyük ilgi çeken bu paralara koleksiyoncuların binlerce lira paha biçtiği söyleniyor. Öte yandan tedavülde olan 5-10-20-50-100 ve 200 TL'lik banknotların sağ köşesinde yer alan basım hatası nedeniyle paha biçilemediği iddialar arasında yer alıyor. Bu nedenle bu tarz haberlere denk gelenler cebindeki parada böyle bir hata olup olmadığını kontrol ediyor.
Her cüzdanda olabiliyor! Bu parayı bulanın başına talih kuşu konar! 5 TL'den 200 TL'ye kadar neredeyse hepsinde... Geçmişte kullanılan paraların koleksiyonunun yapıldığı herkesçe bilinen bir gerçek. Ancak özellikle bugün kullanımda olan paralarda olan basım hataları nedeniyle bazı kişiler bu paraların değeri olduğunu olduğunu düşünerek satışa sunuyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını görenleri şaşırtıyor. Özellikle koleksiyonların bu paralara binlerce lira değer biçtiği de konuşuluyor.
A. Uçar, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek "Basım hatası olan 50 TL'yi internet sitelerinden ve televizyonlardan daha önce görmüştüm. Ve bu paranın koleksiyonerler tarafından ilgi gördüğünü tahmin ettim. Birkaç arkadaşımla görüşmem neticesinde yüksek fiyatlara alıcı bulunabileceğini bana söylediler. Görüşmelerim sonrasında 20 bin lira gibi bir fiyata benden alabileceklerini öğrendim. Para koleksiyoncuları ve bu para ile ilgilenenlerin benimle iletişime geçmelerini istiyorum" dedi.
250 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARDI
Ö. Demirci, hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '200' yerine '2' yazan 200 TL'lik banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 250 bin liradan satışa çıkardı. Demirci, müşterisinden aldığı 200 TL'lik banknotta değişiklik olduğunu fark etti. Demirci, paranın ön yüzünde sağ üst köşesinde '200' yazması gerekirken '2' yazdığını gördü.