Ve detaylar belli oldu! İstifa edip 1 yıl içinde başvuran o parayı alıyor! Çalışanları sevindiren haber geldi...
Çalışan herkesi ilgilendiren haber geldi. O paraları alabiliyorsunuz. Genellikle kendi isteği ile işten ayrılan kişiler kıdem tazminatı için başvuruda bulunmuyor. Fakat bazı durumlarda çalışan kendi isteği doğrultusunda işi bırakmışolsa dahi kıdem tazminatı alma hakkına sahip. Kıdem tazminatı hakkı için bir yıl için başvuruda bulunulması gerekiyor. Evlilik, askerlik ve emeklilik için istifa edenler tazminat hakkı kazanabiliyor. İş Kanunu'nda belirtildiği üzere, en az 1 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışmış olan çalışanın, aşağıda saydığımız hallerin herhangi birine dayanarak işten çıkması halinde, işveren tarafından çalışana ödenecek tazminata "Kıdem Tazminatı" denilmektedir. İşte çalışanların işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı almasının yolları!
Kıdem tazminatı, çalışma yılına göre birikmiş toplu bir para olduğundan çalışanların en çok üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Genellikle kendi isteği ile işten ayrılan kişiler kıdem tazminatı için başvuruda bulunmuyor. SGK'dan 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?
2002 yıllında sigortam başladı. Şu anda 5800 günüm var. Halen çalışıyorum. Son iş yerimden tazminat alıp ayrılabilir miyim?
Yasalarımıza göre kendi isteği ile sebepsiz ayrılanlar (haklı fesih hariç) kıdem tazminatı alamıyor. Ancak halen geçerli solan 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde kıdem tazminatı alınacak durumlar sayılırken bazı istisnalar da eklenmiş durumda. Burada istifa halinde yani kendi isteği halinde de işçilerin tazminat alabilecekleri belirtiliyor.
Yasa tazminat alınacak halleri şöyle sıralıyor:
1)İşveren tarafından sebepsiz çıkartılmak
2)İşçinin haklı fesih ile ayrılması
3) Muvazzaf askerlik sebebiyle ayrılmak
4) Emeklilik dolayısıyla ayrılmak
5) Emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları yerine getirip ayrılmak.
6)Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi.
7) İşçinin ölümü sebebiyle.