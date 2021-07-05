Vav TV İzle

Ve detaylar belli oldu! İstifa edip 1 yıl içinde başvuran o parayı alıyor! Çalışanları sevindiren haber geldi...

Çalışan herkesi ilgilendiren haber geldi. O paraları alabiliyorsunuz. Genellikle kendi isteği ile işten ayrılan kişiler kıdem tazminatı için başvuruda bulunmuyor. Fakat bazı durumlarda çalışan kendi isteği doğrultusunda işi bırakmışolsa dahi kıdem tazminatı alma hakkına sahip. Kıdem tazminatı hakkı için bir yıl için başvuruda bulunulması gerekiyor. Evlilik, askerlik ve emeklilik için istifa edenler tazminat hakkı kazanabiliyor. İş Kanunu'nda belirtildiği üzere, en az 1 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışmış olan çalışanın, aşağıda saydığımız hallerin herhangi birine dayanarak işten çıkması halinde, işveren tarafından çalışana ödenecek tazminata "Kıdem Tazminatı" denilmektedir. İşte çalışanların işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı almasının yolları!

05.07.2021 14:47 - Son Güncelleme: 05.07.2021 14:47
Ve detaylar belli oldu! İstifa edip 1 yıl içinde başvuran o parayı alıyor! Çalışanları sevindiren haber geldi

Kıdem tazminatı, çalışma yılına göre birikmiş toplu bir para olduğundan çalışanların en çok üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Genellikle kendi isteği ile işten ayrılan kişiler kıdem tazminatı için başvuruda bulunmuyor. SGK'dan 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ve detaylar belli oldu! İstifa edip 1 yıl içinde başvuran o parayı alıyor! Çalışanları sevindiren haber geldi

İşçinin, haklı bir nedeni bulunmaksızın iş sözleşmesini kendi arzusuyla istifa ile sonlandırması halinde kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak bunun önemli bir istisnası ise 3600 günü doldurmak. Faruk Erdem, çalışanların işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı almanın yollarını yazdı.

Ve detaylar belli oldu! İstifa edip 1 yıl içinde başvuran o parayı alıyor! Çalışanları sevindiren haber geldi

2002 yıllında sigortam başladı. Şu anda 5800 günüm var. Halen çalışıyorum. Son iş yerimden tazminat alıp ayrılabilir miyim?
Yasalarımıza göre kendi isteği ile sebepsiz ayrılanlar (haklı fesih hariç) kıdem tazminatı alamıyor. Ancak halen geçerli solan 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde kıdem tazminatı alınacak durumlar sayılırken bazı istisnalar da eklenmiş durumda. Burada istifa halinde yani kendi isteği halinde de işçilerin tazminat alabilecekleri belirtiliyor.

Ve detaylar belli oldu! İstifa edip 1 yıl içinde başvuran o parayı alıyor! Çalışanları sevindiren haber geldi

Yasa tazminat alınacak halleri şöyle sıralıyor:

1)İşveren tarafından sebepsiz çıkartılmak
2)İşçinin haklı fesih ile ayrılması
3) Muvazzaf askerlik sebebiyle ayrılmak
4) Emeklilik dolayısıyla ayrılmak
5) Emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları yerine getirip ayrılmak.
6)Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi.
7) İşçinin ölümü sebebiyle.

Ve detaylar belli oldu! İstifa edip 1 yıl içinde başvuran o parayı alıyor! Çalışanları sevindiren haber geldi

Bu maddelerden beşinci olan sizin durumunuzla ilgili. Yani emeklilik için yaş haricinde prim ve yıl şartını tamamlamış olmak tazminat için yeterli sayılıyor. Ancak burada da bir tarih gündeme geliyor. O da 8 Eylül 1999.