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Bu mesleği seçen paraya para demeyecek! İşte gelecek 10 yılın en çok kazandıracak meslekleri!

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci hangi mesleği seçeceğini araştırırken uzmanlar gelecek 10 yılın en çok para kazandıracak mesleklerini açıkladı. Business Insider adlı web sitesinden uzmanlar, yılda en az 75 bin dolar kazandıran meslekleri analiz etti. Söz konusu analizde zirvede olan meslek ise dikkat çekti.

05.07.2021 14:28 - Son Güncelleme: 05.07.2021 14:28
Bu mesleği seçen paraya para demeyecek! İşte gelecek 10 yılın en çok kazandıracak meslekleri!

Dünyanın bugününü ve geleceğini etkileyen küresel ısınmayla bağlantılı gıda mühendisliği, yer bilimciliği ve su bilimi uzmanlığı gibi mesleklerin hızla yükselişe geçtiği görüldü. Yılda en az 75 bin dolar (yaklaşık 651 bin lira) kazandıran bu mesleklerin arasında teknolojiyle yakın ilişki içerisinde olan veri analistliği ve bilgisayar mühendisliği önemini korudu. İşte geleceğin en popüler meslekleri ve yıllık kazançları...

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Bu mesleği seçen paraya para demeyecek! İşte gelecek 10 yılın en çok kazandıracak meslekleri!

Business Insider adlı web sitesinden uzmanlar, yılda en az 75 bin dolar kazandıran meslekleri analiz etti. Söz konusu mesleklerin, ABD'deki istihdam oranının gelecek 10 yıl içinde yükseleceği açıklandı.

Bu mesleği seçen paraya para demeyecek! İşte gelecek 10 yılın en çok kazandıracak meslekleri!

1. SİYASET BİLİMCİLER
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 400 kişi olarak açıklanırken bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 124 bin 100 dolar olarak belirtildi.

Bu mesleği seçen paraya para demeyecek! İşte gelecek 10 yılın en çok kazandıracak meslekleri!

2. KİMYA MÜHENDİSLERİ
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı bin 400 kişi olarak açıklanırken bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 114 bin 820 dolar olarak belirtildi.

Bu mesleği seçen paraya para demeyecek! İşte gelecek 10 yılın en çok kazandıracak meslekleri!

3. YÖN-EYLEM ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 26 bin 100 kişi olarak açıklanırken bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 92 bin 280 dolar olarak açıklandı.