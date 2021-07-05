Bu mesleği seçen paraya para demeyecek! İşte gelecek 10 yılın en çok kazandıracak meslekleri!

Dünyanın bugününü ve geleceğini etkileyen küresel ısınmayla bağlantılı gıda mühendisliği, yer bilimciliği ve su bilimi uzmanlığı gibi mesleklerin hızla yükselişe geçtiği görüldü. Yılda en az 75 bin dolar (yaklaşık 651 bin lira) kazandıran bu mesleklerin arasında teknolojiyle yakın ilişki içerisinde olan veri analistliği ve bilgisayar mühendisliği önemini korudu. İşte geleceğin en popüler meslekleri ve yıllık kazançları...