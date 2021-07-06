BİM 6 Temmuz aktüel kataloğunda kaçırılmayacak bol bol indirim imkanı! BİM'de her cebe uygun ürün skalası!

6 Temmuz BİM aktüel kataloğundaki ürünler bu hafta salı günü raflardaki yerini alacak. Yiyecek ve içecek ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Urban Care Saç Bakım Şampuanı, Mahmood Coffee 3'ü 1 Arada Hazır Kahve + Fincan + Kavanoz Seti, Urban Care Durulanmayan Saç Bakım Kremi, Scarlett Hijyenik Ped Eko Paket, Jenny & Willy Bebek Temizleme Pamuğu, Jenny & Willy Bebek Bezi Paketleri, Tat Ketçap 250 gr + Mayonez 210 gr + Hardal 230 gr, Jenny & Willy Pudra Kokulu Islak Havlu ve Güldal Ultra Çamaşır Suyu dikkatleri üzerine çekti. İşte BİM 6 Temmuz aktüel kataloğu ürün listesi

06.07.2021 08:14 - Son Güncelleme: 06.07.2021 08:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





