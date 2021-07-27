Ve detaylar açıklandı! Deprem sonrası... Hiç evi olmayanlar 80.000 TL’ye prefabrik ev alabilirler! 30.000 TL’si devletten...

Prefabrik ev, hazır yapılar olarak bilinse de iç ve dış dizaynını tamamen bireyin tasarımına bırakıldığı, salon m2 uzunluğu, mutfağın ne kadar geniş olunması istendiği, tuvalet, banyo, çatı katı gibi bir çok özellikleri sizin belirleyebileceğiniz yapılardır. Prefabrik konutlara olan ilgi her vaktinden daha yüksek bir seviyede. Pandemi sürecinin konutta tüketilen süreci artırması nedeniyle vatandaşlar bahçeli, müstakil ve prefabrik konutlara yöneldiler. Genellikle ev imarlı arsası olanlar prefabrik konutlar ile çok kolay ve hızlı bir biçimde konut sahibi olabilirler. Prefabrik konutların seçim edilmesinin en ehemmiyetli nedeni de kolay müessese, hızlı inşaat ve düşük maliyet.