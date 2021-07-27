Ve detaylar açıklandı! Deprem sonrası... Hiç evi olmayanlar 80.000 TL’ye prefabrik ev alabilirler! 30.000 TL’si devletten...
Ve sonucunda belli oldu! Evi olmayanlara güzel haber geldi. Hiç evi olmayanlar eğer maddi gidişatları yeteri kadar iyi değilse devletten barınma dayanakları kapsamında yardımlar alabilirler. Barınma dayanakları arasında yer alan en ehemmiyetli takviyelerden birisi prefabrik konut yardımı. Kendisine prefabrik konut alacaklara devlet 30 bin TL'ye kadar para veriyor. Koronavirüs ile mücadele döneminin yanı sıra ortaya gelen natural afetler sonucunda prefabrik evlere ilgi mühim ölçüde arttı. Bu ilgilerin oluşmasında en büyük faktör prefabrik ev fiyatları oldu. Bunların yanı sıra ikinci el prefabrik ev piyasasının da olması yurttaşların daha ucuza ev bulmasını sağlıyor.
Prefabrik ev, hazır yapılar olarak bilinse de iç ve dış dizaynını tamamen bireyin tasarımına bırakıldığı, salon m2 uzunluğu, mutfağın ne kadar geniş olunması istendiği, tuvalet, banyo, çatı katı gibi bir çok özellikleri sizin belirleyebileceğiniz yapılardır. Prefabrik konutlara olan ilgi her vaktinden daha yüksek bir seviyede. Pandemi sürecinin konutta tüketilen süreci artırması nedeniyle vatandaşlar bahçeli, müstakil ve prefabrik konutlara yöneldiler. Genellikle ev imarlı arsası olanlar prefabrik konutlar ile çok kolay ve hızlı bir biçimde konut sahibi olabilirler. Prefabrik konutların seçim edilmesinin en ehemmiyetli nedeni de kolay müessese, hızlı inşaat ve düşük maliyet.
Prefabrik ev nedir?
Prefabrik ev, hazır yapılar olarak bilinse de iç ve dış dizaynını tamamıyla kişinin tasarımına bırakıldığı, salon m2 uzunluğu, mutfağın ne kadar geniş olunması istendiği, tuvalet, banyo, çatı katı gibi bir çok özellikleri sizin belirleyebileceğiniz yapılardır.
Evin büyüklüğü, prefabrik ev fiyatlarına etki eden ilk faktördür. Yapının katı arttıkça fiyatı yükselir. Ev için kullanılan malzeme, ev fiyatlarını doğrudan etkiler. Örneğin çelik konstrüksiyon uzun ömürlü prefabrik evlerde fiyatlar daha da artar.
2+1 ve 3+1 Prefabrik Evler için Fiyat Tablosu
* 55 metrekare 2+1 bir prefabrik ev ortalama 70 bin TL.
* 70 metrekare 2+1 bir prefabrik ev ortalama 78 bin TL ile 80 bin TL arasında.
* 75 metrekare 2+1 bir prefabrik ev ortalama 85 bin TL seviyesinde.
* 100 metrekare 2+1 bir prefabrik ev ortalama 109 bin TL ile 112 bin TL arasında.
* 120 metrekare 2+1 bir prefabrik ev ortalama 125 bin TL ile 135 bin TL arasında.