Ve detayı geldi! T.C kimlik kartınızla başvurmanız yeterli! Devletten ihtiyaç sahiplerine onlarca farklı karşılıksız ödeme!

Lüzum sahiplerine devlet tarafından bazı sosyal destekler yapılmaktadır. Bu sosyal dayanaklardan bir tanesi de parasal olarak yapılan para dayanağıdır. Bu dayanaklardan faydalanmak için mahalle muhtarlıklarına müracaat yapılması gerekir. Müracaat sonrası bireyin takviyeye muhtaç olduğu tespit edildikten sonra destekler yapılır. Yetkililer müracaat yapan şahısları belirtilen ikamet adresine giderek inceler. Bu inceleme sonucunda bir karar verilir. Sosyal yardım için başvuru yapacaklarda hangi şartlar aranır? Sosyal yardımlaşmalardan para yardımı almak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekiyor. Geliri düşük olan ailelere devlet tarafından yapılan birçok yardım bulunmaktadır.