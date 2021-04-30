Ve detayı geldi! T.C kimlik kartınızla başvurmanız yeterli! Devletten ihtiyaç sahiplerine onlarca farklı karşılıksız ödeme!
Detaylar peş peşe açıklandı! T.C kimlik kartınızla başvurmanız yardımları almak için yeterli oluyor. Devlet geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunuyor ve bu yardımları geri almıyor. Çoğu yardıma kimlikle başvurmak yetiyor. Devlet, zor durumda olana, hastaya, başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, yaşlılara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek oluyor.
Lüzum sahiplerine devlet tarafından bazı sosyal destekler yapılmaktadır. Bu sosyal dayanaklardan bir tanesi de parasal olarak yapılan para dayanağıdır. Bu dayanaklardan faydalanmak için mahalle muhtarlıklarına müracaat yapılması gerekir. Müracaat sonrası bireyin takviyeye muhtaç olduğu tespit edildikten sonra destekler yapılır. Yetkililer müracaat yapan şahısları belirtilen ikamet adresine giderek inceler. Bu inceleme sonucunda bir karar verilir. Sosyal yardım için başvuru yapacaklarda hangi şartlar aranır? Sosyal yardımlaşmalardan para yardımı almak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekiyor. Geliri düşük olan ailelere devlet tarafından yapılan birçok yardım bulunmaktadır.
İŞTE O DESTEKLER
Devlet destekli olarak sosyal yardımlar ve hizmetler farklı ihtiyaçlara göre yapılmaktadır. Sosyal yardımlaşma destekleri eğitim, sağlık, gıda ve yakacak gibi ihtiyaçlara göre verilir. Ayrıca nakdi yardımlarda sağlanmaktadır. Şartlara uyan bütün kişiler bu yardımlardan faydalanabilir. İhtiyaç sahiplerine şartları taşıması halinde aşağıdaki yardımlar yapılmaktadır:
-Koşullu eğitim ve şartlı sağlık yardımları,
-Sosyal destek yardımları,
-Eğitim destekleri,
-Engelli vatandaşların ihtiyaçlarına göre yapılan yardımlar,
-Kira, yakacak, gıda ve giyecek yardımları,
-Afet yardımları,
-Terörden mağdur olan vatandaşlara yapılan yardımlar,
-Projelere destek yardımlarıdır.
Bu yılda yapılan desteklere ek olarak alışveriş kartı da dahil edildi ve muhtaç ailelere İBB sosyal yardım kartı verilmeye başlandı.
2022 aylığı
Bu kapsamda 5 çeşit aylık bağlanıyor. Bunlar; yaşlı aylığı (65 yaş aylığı), yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmıyor. Bu aylıkları almak için muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor.