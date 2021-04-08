Ve değişti! Bankalardan peş peşe açıklama geliyor! Kredi alan ve kredi kartı kullananlar dikkat!
Bankalar yeni aldıkları kararları müşterilerine duyurmaya başladı. Hesabı olan, kredi ve kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararlar peş peşe açıklanmaya başlandı. Pandemi nedeniyle bankaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidiliyor. Son olarak İş Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, şube açılış ve kapanış saatleri değişti. Bu açıklamanın öncü olacağıve diğer bankaların çalışma saatlerinde de değişiklik yaşanacağı tahmin ediliyor. İşte Nisan ayı banka çalışma saatleri!
Banka müşterileri şubelere giderek para çekme, ödeme ve hesap işlemlerinin yanı sıra kredi ve kredi kartı işlemlerini de tamamlayabiliyor. Pandemi nedeniyle banka çalışma saatlerinde değişiklik yaşansa da, normalleşme dönemlerinin ardından saatler de normale dönmeye başlamıştı. Ancak Ramazan ayının yaklaşması ve koronavirüs vaka sayılarında yükselişle birlikte yeni duyurular geliyor. Banka çalışma saatleri değişiyor. Konuyla ilgili açıklamalardan birisi de İş Bankası'ndan geldi.
İŞ BANKASI
Bankadan yapılan açıklama şöyle;
"Sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir.
Bankacılık işlemleriniz için 7/24 kullanabileceğiniz İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve 0 850 724 0 724 numaralı Çağrı Merkezimiz gibi şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz."