Ve değişti! Bankalardan peş peşe açıklama geliyor! Kredi alan ve kredi kartı kullananlar dikkat!

Bankalar yeni aldıkları kararları müşterilerine duyurmaya başladı. Hesabı olan, kredi ve kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararlar peş peşe açıklanmaya başlandı. Pandemi nedeniyle bankaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidiliyor. Son olarak İş Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, şube açılış ve kapanış saatleri değişti. Bu açıklamanın öncü olacağıve diğer bankaların çalışma saatlerinde de değişiklik yaşanacağı tahmin ediliyor. İşte Nisan ayı banka çalışma saatleri!

08.04.2021 21:00 - Son Güncelleme: 08.04.2021 21:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





