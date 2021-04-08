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Ve değişti! Bankalardan peş peşe açıklama geliyor! Kredi alan ve kredi kartı kullananlar dikkat!

Bankalar yeni aldıkları kararları müşterilerine duyurmaya başladı. Hesabı olan, kredi ve kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararlar peş peşe açıklanmaya başlandı. Pandemi nedeniyle bankaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidiliyor. Son olarak İş Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, şube açılış ve kapanış saatleri değişti. Bu açıklamanın öncü olacağıve diğer bankaların çalışma saatlerinde de değişiklik yaşanacağı tahmin ediliyor. İşte Nisan ayı banka çalışma saatleri!

08.04.2021 21:00 - Son Güncelleme: 08.04.2021 21:00
Ve değişti! Bankalardan peş peşe açıklama geliyor! Kredi alan ve kredi kartı kullananlar dikkat!

Banka müşterileri şubelere giderek para çekme, ödeme ve hesap işlemlerinin yanı sıra kredi ve kredi kartı işlemlerini de tamamlayabiliyor. Pandemi nedeniyle banka çalışma saatlerinde değişiklik yaşansa da, normalleşme dönemlerinin ardından saatler de normale dönmeye başlamıştı. Ancak Ramazan ayının yaklaşması ve koronavirüs vaka sayılarında yükselişle birlikte yeni duyurular geliyor. Banka çalışma saatleri değişiyor. Konuyla ilgili açıklamalardan birisi de İş Bankası'ndan geldi.

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Ve değişti! Bankalardan peş peşe açıklama geliyor! Kredi alan ve kredi kartı kullananlar dikkat!

İŞ BANKASI

Bankadan yapılan açıklama şöyle;

"Sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir.

Bankacılık işlemleriniz için 7/24 kullanabileceğiniz İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve 0 850 724 0 724 numaralı Çağrı Merkezimiz gibi şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz."

Ve değişti! Bankalardan peş peşe açıklama geliyor! Kredi alan ve kredi kartı kullananlar dikkat!

AKBANK

Akbank tarafından müşterilere gönderilen son mesaja göre, banka saat 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ve değişti! Bankalardan peş peşe açıklama geliyor! Kredi alan ve kredi kartı kullananlar dikkat!

DENİZBANK

Denizbank 14 Ocak 2021'de müşterilerini çalışma saatleri konusunda bilgilendirdi. Müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajına göre Denizbank saat 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ve değişti! Bankalardan peş peşe açıklama geliyor! Kredi alan ve kredi kartı kullananlar dikkat!

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamada 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verileceği duyuruldu.