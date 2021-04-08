3600 - 4500 - 5400 günden emeklilik fırsatı! Hemen emekli olabilirsiniz! Maaş miktarı açıklandı!
Erken emekli olma fırsatı yakalamak isteyen vatandaşlara sigorta girişi ve prim gün sayısına göre erken emeklilikten faydalanabiliyor. Çalışanların en büyük hayallerinden birisi olan emeklilik için 3600 - 4500 gün yetebiliyor. Bağlanan maaş tutarları normal aylık tutarlarına göre genel olarak %20 civarında daha az oluyor. Peki 3600 ve 4500 günden emekli nasıl olabilirsiniz? İşte yanıtı...
3600 ve 4500 günden erken emeklilik mümkün! Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan milyonlarca çalışan emekli olup dinlenme fırsatı yakalamanın hayalini kuruyor. Çalışanların emeklilik şartları prim gün sayısı ve diğer şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. 3600 günden yaş haddiyle emekli olma şansı bulunuyor. Erkeklerde 4500 günden emeklilik şartında ise 25 sene sigortalılık süreci ve 60 yaş doldurma şartı bulunuyor.
4500 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Tüm vatandaşlar çalışmalarının karşılığı olan emekliliğin hayalini kurar. Emeklilik için gerekli şartlar, sigortalılık süresi, yaş haddi ve prim ödemesidir. Bu şartlar tamamlandığı takdirde emekli olan vatandaşlar bazı durumlarda çalışma süreleri boyunca yeterli prim gününü dolduramayabiliyor. Bu vatandaşlar için ise bazı imkânlar bulunmaktadır. Çalışma süresini ve yaşını doldurmuş vatandaşlar için 4500 günle emeklilik formülü ortaya çıkar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddinden emekli olabilmeyi sağlamaktadır. Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşlar 4A (SSK) kapsamında emekli olabilir, bunun için 4500 günü tamamlaması yeterli olacaktır.
Buna göre;
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinde olan ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan kadın işçiler 4500 günü tamamladıktan sonra 58 yaşında ve 25 senelik sigortalılık süresinde emekli olabilir.
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihi ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmesi için 60 yaşını doldurması ve 25 senelik sigortalılık süresi olması gerekmektedir.
Erkeklerde 4500 günden emeklilik şartı;
25 sene sigortalılık süreci ve 60 yaşını doldurma şartı vardır. Buna göre:
– 05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri için 56 yaşının doldurulmuş
– 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri için 57 yaşının doldurulmuş
– 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri için 58 yaşının doldurulmuş
– 05.2011 ve 23.05.2014 tarihleri için 59 yaşının doldurulmuş
– 05.2014 ve sonrası için emekli olabilmek için 60 yaşını doldurmak gerekmektedir.