Bayram ettiren kredi müjdesi! 15-25 bin TL hesaplarda! Geri ödeme ise 3 ay sonra...
Acil nakit ihtiyaçları için kredi çekmek isteyen vatandaşlara bankalardan kredi müjdesi gelmeye devam ediyor. Yaklaşan 2021 Ramazan Bayramı öncesi bankalar bayram kredisi kampanyalarını duyurmaya başladı. Müşterilerin arz talep dengesine göre birçok banka bayram kredisi veriyor. Bayram kredisi kampanyaları, dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban bayramlarına özel olarak planlanmaktadır. Peki bayram kredisi kampanyaları nasıl oldu?
2021 yılında bankaların müşterilerine sunduğu bayram kredisi kampanyaları devam ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi verilen bayram kredisi kampanyalarından acil nakit ihtiyacı bulunan binlerce vatandaş faydalanabiliyor. Yapı Kredi, CEPTETEB, Türkiye İş Bankası, ING Bank, gibi Türkiye'nin önde gelen bankaları bayram kredisi verecek. Geri ödeme şartları ve miktarlar da bankalara göre değişiklik gösteriyor. Normal bireysel ihtiyaç kredilerinden ve taşıt kredilerinden farklı olarak, masrafı daha az ve ödeme süresi daha kısa olan kredi türlerinden biri de bayram kredisidir.
2021 BAYRAM KREDİLERİ!
Yapı Kredi, CEPTETEB, Türkiye İş Bankası, ING Bank, gibi Türkiye'nin önde gelen bankaları, düşük faizli banka kredileri ile bayram öncesi kredi hacimlerini genişletmeyi hedefliyor. Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA ve ING Bank'ın özel Bayram Kredisi fırsatlarını değerlendirmek için oranlara göz atabilirsiniz.
DENİZBANK
Türkiye'nin en kolay kredi veren bankaları arasında yer alan Denizbank bayram kredisi kampanyasını başlattığını duyurdu. Banka tarafında yapılan açıklamada "İhtiyaçlarını rahat rahat karşıla diye, aylık %1.59'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi fırsatı seni bekliyor. Kredini şubelerimizden kolaylıkla kullanabilirsin" ifadeleri ile ihtiyaç kredisi faiz oranı için başlangıç seviyesi yüzde 1,59 olarak ilan edildi.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA tarafından ihtiyaç kredisi kullanımı sırasında müşterilere aylık olarak yüzde 1,89 kredi faizi uygulanıyor. Müşteriler bu şartlarda 36 ay vadeli 15 Bin TL kredi kullandıklarında bankaya her ay 614 TL ödeme yapıyorlar. Kredi tutarı 25 Bin TL olursa aylık kredi taksiti de 994 TL oluyor.