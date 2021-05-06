Bayram ettiren kredi müjdesi! 15-25 bin TL hesaplarda! Geri ödeme ise 3 ay sonra...

2021 yılında bankaların müşterilerine sunduğu bayram kredisi kampanyaları devam ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi verilen bayram kredisi kampanyalarından acil nakit ihtiyacı bulunan binlerce vatandaş faydalanabiliyor. Yapı Kredi, CEPTETEB, Türkiye İş Bankası, ING Bank, gibi Türkiye'nin önde gelen bankaları bayram kredisi verecek. Geri ödeme şartları ve miktarlar da bankalara göre değişiklik gösteriyor. Normal bireysel ihtiyaç kredilerinden ve taşıt kredilerinden farklı olarak, masrafı daha az ve ödeme süresi daha kısa olan kredi türlerinden biri de bayram kredisidir.