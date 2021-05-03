Ve değişti! Ayın ilk yenilikleri birer birer geliyor! 3 Mayıs taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar oldu?
Kredi faiz oranlarındaki son gelişmeler sıkı takip altına alınırken Mayıs ayının gelmesiyle binlerce kişi bankaların sitelerini tek tek ziyaret ediyor. Çeşitli dönemlerde faiz oranının değiştiren bankalar bunun yanında müşterilerine bazı kampanyalar sunuyor. Mayıs ayının ilk günlerinde yeni avantajları duyuran bankalar internet siteleri üzerinden yeni fırsatlarını birer birer duyurdu. Bu bağlamda kredi çekecekler olanlar kredi faiz oranlarındaki son durumu değerlenip kararını ona göre şekillendirmek istiyor. İşte 3 Mayıs taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankalar kredi faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki en uygun teklif belli olurken ayın yeni teklifleri arama motorları üzerinden çok araştırılıyor. Aynı zamanda en cazip teklifleri değerlendirmek isteyen banka müşterileri mobil uygulama ya da müşteri hizmetleri üzerinden başvurusunu tamamlamak için karar vermek istiyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda değiştiriliyor.