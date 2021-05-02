Fiat 71 bin TL indirim kampanyasında son 2 gün! 2021 Fiat Egea 500 Panda Doblo güncel fiyatları!

Gündemde yoğun ilgi gören Fiat 71 bin TL indirim kampanyasında son 2 gün. Araç alma hayaliyle yanıp tutuşan ve istediği arabayı en uygun fiyatla yakalamak isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu noktada Fiat 71 bin TL indirim kampanyası büyük ilgi gördü ve 3 Mayıs'ta sona erecek, yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Diğer yandan 2021 Fiat Egea 500 Panda Doblo güncel fiyatları da merak konusu oldu ve sık sık araştırılıyor. Fiat araç modellerinin 2021 yılı fiyatları ve mevcut kampanyalara ait detayları haberimizde derledik.