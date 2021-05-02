RAMAZAN İMSAKİYE
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Fiat 71 bin TL indirim kampanyasında son 2 gün! 2021 Fiat Egea 500 Panda Doblo güncel fiyatları!

Gündemde yoğun ilgi gören Fiat 71 bin TL indirim kampanyasında son 2 gün. Araç alma hayaliyle yanıp tutuşan ve istediği arabayı en uygun fiyatla yakalamak isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu noktada Fiat 71 bin TL indirim kampanyası büyük ilgi gördü ve 3 Mayıs'ta sona erecek, yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Diğer yandan 2021 Fiat Egea 500 Panda Doblo güncel fiyatları da merak konusu oldu ve sık sık araştırılıyor. Fiat araç modellerinin 2021 yılı fiyatları ve mevcut kampanyalara ait detayları haberimizde derledik.

02.05.2021 17:56 - Son Güncelleme: 02.05.2021 17:56
Fiat 71 bin TL indirim kampanyasında son 2 gün! 2021 Fiat Egea 500 Panda Doblo güncel fiyatları!

Gündemde yoğun ilgi gören Fiat 71 bin TL indirim kampanyasında son 2 gün. Araç alma hayaliyle yanıp tutuşan ve istediği arabayı en uygun fiyatla yakalamak isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu noktada Fiat 71 bin TL indirim kampanyası büyük ilgi gördü ve 3 Mayıs'ta sona erecek, yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Diğer yandan 2021 Fiat Egea 500 Panda Doblo güncel fiyatları da merak konusu oldu ve sık sık araştırılıyor. Fiat araç modellerinin 2021 yılı fiyatları ve mevcut kampanyalara ait detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fiat 71 bin TL indirim kampanyasında son 2 gün! 2021 Fiat Egea 500 Panda Doblo güncel fiyatları!

Yeni bir araba almanın hayalini kuran binlerce kişi otomobil markalarının güncel kampanyalarını merak ediyor. Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin fiyat listesini haberimizde derledik, böylece araç almak isteyenler kıyaslama yaparak bütçesine en uygun olan modeli seçebilir. Ayrıca büyük ilgi gören Fiat 71 bin TL indirim kampanyasında son 2 gün. Peki Fiat 71 bin TL indirim kampanyasından yararlanmak için şartlar neler? İşte detaylar…

Fiat 71 bin TL indirim kampanyasında son 2 gün! 2021 Fiat Egea 500 Panda Doblo güncel fiyatları!

Fiat'tan 71 Bin TL İndirim ve 0,99 Faiz İle Finansman Desteği!

Fiat resmi internet sitesi üzerinde sıfır araç satışına özel indirim kampanyası ve finansman desteği duyurusu yaptı. İşte merak edilen kampanyaya ilişkin detaylar;

Fiat 71 bin TL indirim kampanyasında son 2 gün! 2021 Fiat Egea 500 Panda Doblo güncel fiyatları!

71 BİN TL İNDİRİM İLE FİAT 500L!

Fiat 2020 model Fiat 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA modelini 71 bin TL indirim kampanyası ile satışa sunuyor. 7 inç dokunmatik ekranı ile benzersiz konfor sunan dizel otomatik araç satışı bu kampanya ile 3 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek

Fiat 71 bin TL indirim kampanyasında son 2 gün! 2021 Fiat Egea 500 Panda Doblo güncel fiyatları!

69 BİN TL İNDİRİM İLE FİAT 500X!

Fiat 2020 model Fiat 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT modelini 69 bin TL indirim kampanyası ile satışa sunuyor. Stoklarla sınırlı araç satış kampanyası 3 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek.