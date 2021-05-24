Ve belli oldu! Torba yasa son dakika maddeleri! Emeklilik yolu açılıyor! Enflasyon farkına göre 4 aylık süre var!

Torba yasa son dakika maddeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor! Peş peşe açıklamalar yapıldı. Pandemi sebebiyle güç günler geçiren bireylere, esnafa ve şirketlere müteveccih ehemmiyetli basitlikler sağlayan torba yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. Haziran ayının ilk haftasına kadar kanunlaşması beklenen tertip etme, özellikle 30 Nisan 2021 dahil haysiyetiyle biriken sigorta prim borçlarının az bir farkla ödenmesini sağlayacak. Bu borçlar arasında direkt vatandaşı ilgilendirenler arasında Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu geliyor. Peki düzenleme ne sağlayacak?

24.05.2021 08:34 - Son Güncelleme: 24.05.2021 08:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





