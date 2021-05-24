Peş peşe açıklandı! Milyonlar sevindi! Aile yardım paketleri, ev tamir desteği, yakacak desteği ve kira yardımı...

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860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın! 65 yaş maaşının ne kadar olduğu, yapılan zammın ardından belli oldu. Engellilere ödenen aylık ve kıdem tazminatına da düzenleme getirildi. Yaşlılık aylığı olarak da anılan bu maaş için 3 aylık maaşı, yaşlılık maaşı, 65 yaş maaşı gibi pek çok isim verilmektedir.
860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın! 65 yaş aylığı ile ilgili yeni açıklama yapıldı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından yaşlılık maaşında da artış oldu. 2021 itibariyle yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya yükseldi. Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.
65 YAŞ AYLIĞI NASIL VE NE ZAMAN ALINIR?
Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.