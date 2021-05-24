Peş peşe açıklandı! Milyonlar sevindi! Aile yardım paketleri, ev tamir desteği, yakacak desteği ve kira yardımı...

860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın! 65 yaş maaşının ne kadar olduğu, yapılan zammın ardından belli oldu. Engellilere ödenen aylık ve kıdem tazminatına da düzenleme getirildi. Yaşlılık aylığı olarak da anılan bu maaş için 3 aylık maaşı, yaşlılık maaşı, 65 yaş maaşı gibi pek çok isim verilmektedir.

24.05.2021 08:34 - Son Güncelleme: 13.06.2021 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





