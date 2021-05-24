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Peş peşe açıklandı! Milyonlar sevindi! Aile yardım paketleri, ev tamir desteği, yakacak desteği ve kira yardımı...

860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın! 65 yaş maaşının ne kadar olduğu, yapılan zammın ardından belli oldu. Engellilere ödenen aylık ve kıdem tazminatına da düzenleme getirildi. Yaşlılık aylığı olarak da anılan bu maaş için 3 aylık maaşı, yaşlılık maaşı, 65 yaş maaşı gibi pek çok isim verilmektedir.

24.05.2021 08:34 - Son Güncelleme: 13.06.2021 10:47
Peş peşe açıklandı! Milyonlar sevindi! Aile yardım paketleri, ev tamir desteği, yakacak desteği ve kira yardımı...

860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın! 65 yaş aylığı ile ilgili yeni açıklama yapıldı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından yaşlılık maaşında da artış oldu. 2021 itibariyle yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya yükseldi. Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.

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Peş peşe açıklandı! Milyonlar sevindi! Aile yardım paketleri, ev tamir desteği, yakacak desteği ve kira yardımı...

Yaşlılık Aylığı Şartları Nelerdir?

Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumların tespit edilmesi halinde 65 yaş maaşı hemen kesiliyor. Aynı zamanda nafaka alan ve bu nafaka miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerde yaşlılık aylığı imkanından yararlanamaz.

Peş peşe açıklandı! Milyonlar sevindi! Aile yardım paketleri, ev tamir desteği, yakacak desteği ve kira yardımı...

65 yaşını geçmiş ve gelir durumu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde dar olan vatandaşların, yaşlılık maaşından yararlanmak için belirlen şartlarına uygun olması gerekir. SGK ve ilgili bakanlıklar tarafından yaşlılık aylığının şatları belirlenmiştir:

Peş peşe açıklandı! Milyonlar sevindi! Aile yardım paketleri, ev tamir desteği, yakacak desteği ve kira yardımı...

Hiçbir sosyal güvence bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı) (4A,4B,4C)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olması

65 yaşını doldurmuş olmak

Peş peşe açıklandı! Milyonlar sevindi! Aile yardım paketleri, ev tamir desteği, yakacak desteği ve kira yardımı...

65 YAŞ AYLIĞI NASIL VE NE ZAMAN ALINIR?

Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.