Ve belli oldu! Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiren 2021 müjdeleri geldi: 1.200 TL’ye kadar anında nakit ödemeleri…
Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Temmuz ayına sayılı gün kala tüm emekliler ücretlerine gelecek zam oranlarını merak ederken bir yandan promosyon ödemeleri ile alakalı haberler ile suratları güldürüyor. 2018 senesinden itibaren yasalar ile uygulamaya alınan bu banka promosyonlarında 2021 en ehemmiyetli senelerden bir tanesi oluyor. SGK tarafından belirlenen tutarda ödenen bu promosyonlar müşterilerin emekli maaşlarını almaya başladıklarında ya da maaşlarını farklı bir bankaya taşıdıklarında verilmektedir. Son olarak 2020 senesinin Mart ayında 2020 ile 2023 seneleri arasında emeklilere ne kadar promosyon ödeneceği bankalar ile SGK arasında imzalanan protokol ile belirlenmiştir.
Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Temmuz ayına sayılı gün kala tüm emekliler maaşlarına gelecek zam oranlarını merak ederken bir yandan promosyon ödemeleri ile ilgili haberler ile yüzleri gülüyor. 2018 yılından itibaren yasalar ile uygulamaya alınan bu banka promosyonlarında 2021 en önemli yıllardan bir tanesi oluyor.
Her 3 yılda bir maaş müşterisi olma sözü veren emekliler için sunulan promosyon ödemeleri en merak edilen konulardan bir tanesi oldu. 2018 yılından itibaren bankalardan verilmeye devam ediyor. Emeklilerin diledikleri ve kendilerine en uygun olduğuna inandıkları bankalara verdikleri 3 yıllık maaş müşterisi olma taahhütnamesi ile ödemeler verilir. 2018 yılında ilk defa ödeme alan vatandaşların anlaşmaları bu yıl teker teker dolmaya başladı.
Bankalar ile sözleşmeleri biten vatandaşlar da kendileri için en uygun adresleri aramaya devam ediyor. Vatandaşlara emekli maaş miktarına göre ödemeler veriliyor. Her banka emekli vatandaşları kendi maaş müşterileri olarak değerlendirebilmek için adeta yarışa girdiler. Kamu ve özel bankalardan gelen promosyon ödemeleri 1.200 TL ye kadar artış gösterebiliyor.