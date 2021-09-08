Ve belli oldu! Hesaplara anında yatıyor! Günlük 110 lira, aylık 3 bin 300 lira ve 6 ayda da 19 bin 800 lira harçlık müjdesi!

Günlük 110 lira, aylık 3 bin 300 lira ve 6 ayda da 19 bin 800 lira harçlık müjdesi! Başvuran alıyor. Paralar aylık olarak yatırılıyor. Birçok şahıs bu destekten haberdar olmadığı amacıyla başvurmuyor. Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Şartları ideal olan kadınlara, İşkur doğrultusundan düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim uygulamalarına katılmaları halinde; kursa devam ettikleri duruma göre ödeme yapılıyor. Devletin aylık ödediği tutar ise 3 bin 300 liraya çıkıyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi de karşılanıyor.