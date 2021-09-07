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Haberler Ekonomi Ve belli oldu! Emeklilik imkanı geldi! SMS ile anında yapabilirsiniz! Günde 2.39 liraya SGK ve SSK karşılıyor!

Ve belli oldu! Emeklilik imkanı geldi! SMS ile anında yapabilirsiniz! Günde 2.39 liraya SGK ve SSK karşılıyor!

Aileler, 10 güne kadar çalıştırdıkları sigortalılar amacıyla işveren sayılmıyor. 10 günden az çalıştırılan yani en çok 9 gün çalıştırılanlar açısından günlük kazancın yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor. İşveren, ikinci olarak ise ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçinin TC kimlik numarası ve çalıştırılan gün miktarını (örneğin 5) aratarak gene '5510'a SMS gönderiyor. Onay SMS'i geldikten sonra prim ödeme prosedürüne geçiliyor. SMS yönteminin dışında, form doldurarak sosyal emniyet merkezlerinden ya da e-Devlet üzerinden sigorta yaptırmak da mümkün.

07.09.2021 08:49 - Son Güncelleme: 07.09.2021 08:49
Emeklilik imkanı geldi! SMS ile anında yapabilirsiniz! Günde 2.39 liraya SGK ve SSK karşılıyor!

Tek tek açıklandı. Günde çok cuzzi rakamlarla ödeme yapılarak sigortalı olunuyor. Eskiden ev hizmetlerinde çalışanlar ücretli ve devamlı çalışıyorsa sigortalı olabiliyordu. 1 Nisan 2015'te yürürlüğe giren yasa ile ev hizmetlerinde devamlı çalışmayanlara da sigorta hakkı tanındı. Burdaki sınır ise 10 gün. Yani ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar amacıyla iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında sigorta primleri ödeniyor. İşveren, ikinci ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçinin TC kimlik numarası ve çalıştırılan gün miktarını (örneğin 5) aratarak gene '5510'a SMS gönderiyor. Onay SMS'i geldikten sonra prim ödeme prosedürüne geçiliyor.

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Emeklilik imkanı geldi! SMS ile anında yapabilirsiniz! Günde 2.39 liraya SGK ve SSK karşılıyor!

Bunun da güncel tutarı 2.39 lira. Yani SGK yalnızca 2.39 liralık sigorta karşılığında iş kazasına uğrayan işçinin tedavi giderlerini karşılıyor. Ayda 10 günden az vakit ile gündelikçi çalıştıranlar sigorta yaptırmazlarsa bir ceza yok. Fakat sigorta, iş kazası durumunda hem gündelikçiye hem de ev sahibine emniyet sağlıyor.

Emeklilik imkanı geldi! SMS ile anında yapabilirsiniz! Günde 2.39 liraya SGK ve SSK karşılıyor!

MEVCUT MAAŞ KESİLMEZ

Herhangi bir çalışması olmayanlar, isteye bağlı sigortalılar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) aylık ve gelir alanlar 10 günden az çalışabilir. Emekli ve yetim aylığı olanlar bu şekilde çalışırsa maaşları kesilmiyor. Bunlardan ilaveten uzun vade ve Genel Sağlık Sigortası primi alınmıyor.

Emeklilik imkanı geldi! SMS ile anında yapabilirsiniz! Günde 2.39 liraya SGK ve SSK karşılıyor!

HANGİ İŞLER VAR?

Temizlik, ütü, yemek yapmak, çamaşır, bulaşık yıkamak, alış veriş ve bahçe işleri ile çocuk, ihtiyar ya da özel bakıma gereksinimi olan bireylerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler doğrultusundan yapılması işleri ev hizmeti sayılıyor.

Emeklilik imkanı geldi! SMS ile anında yapabilirsiniz! Günde 2.39 liraya SGK ve SSK karşılıyor!

BİR MESAJLA YAPILABİLİYOR

SMS ile prosedürün iki adımı var. İlk olarak; işveren tescil ve kayıt prosedürü amacıyla evvelce bir defaya mahsus olmak üzere kendi TC kimlik numarasını yazıp '5510'a SMS atarak kayıt yapıyor.

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