Peugeot yeni 208, 308, 508, SUV 2008, yeni SUV 3008, 5008 güncel fiyatları ne kadar? Peugeot Eylül 2021 fiyat listesi!
Yeni araba almak ya da yenileme yapmak isteyenler markaların modelleri ile ilgili araştırmalarını hızlandırıyor. En çok sevilen ve tercih edilen otomobil markalarından biri olan Peugeot Eylül 2021 fiyat listesini duyurdu. Her ay farklı fiyatlar ve kampanyalarla satışa sunulan modellerin güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki Peugeot yeni 208, 308, 508, SUV 2008, yeni SUV 3008, 5008 güncel fiyatları nedir? Peugeot modellerin güncel fiyatlarını haberimizden inceleyerek bütçenize göre seçim yapabilirsiniz.
07.09.2021 14:38
- Son Güncelleme: 07.09.2021 14:38
Araç sahibi olmak isteyen yüzbinlerce kişi Peugeot Eylül 2021 fiyat listesi hakkında bilgi edinmek istiyor. Yepyeni modelleri ile birlikte ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Peugeot için güncel fiyatlar açıklanınca vatandaşlar merakla ve heyecanla araştırmalara başladı. Peugeot yeni 208, 308, 508, SUV 2008, yeni SUV 3008, 5008 güncel fiyatları belli oldu ve satın alım yapmadan önce hangi modellerin ne kadardan satışa sunulacağını haberimizin içeriğinden inceleyebilirsiniz.
PEUGEOT YENİ 208
MODELLER 2021 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
Benzin
Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5 202.000 TL 199.000 TL
Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 233.538 TL 231.300 TL
Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 249.372 TL 249.372 TL
Yeni 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 320.000 TL 320.000 TL