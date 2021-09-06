Sıfır araç almak isteyen de ikinci el araba almak isteyen de aynı sorunun cevabını merak ediyor! Çip krizi daha ne kadar sürecek?
Koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana baş gösteren çip krizi en başta otomotiv sektörünü sarstı. Otomotiv devleri sıfır araç üretimlerini tek tek durdururken ikinci el araba fiyatları da çip krizi nedeniyle tavan yaptı. Bu nedenle sahibinden ikinci el araba almak isteyen de sıfır otomobil almak isteyen de aynı sorunun cevabını merak ediyor. Çip krizi daha ne kadar sürecek? Konuyla ilgili otomotiv devinin CEO'su tarih verdi. İşte detaylar…
06.09.2021 10:00
- Son Güncelleme: 06.09.2021 10:00
Daimler CEO'su Ola Källenius, yarı iletken çiplere yönelik artan talebin, otomobil endüstrisinde sıkıntı yaratmaya devam edeceğini duyurdu.
Ola Källenius, Münih IAA otomobil fuarı öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Birkaç çip tedarikçisi, taleple ilgili yapısal sorunlara atıfta bulunuyor. Bu, 2022'yi etkileyebilir ve (durum) 2023'te rahatlayabilir" dedi.