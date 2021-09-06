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Sıfır araç almak isteyen de ikinci el araba almak isteyen de aynı sorunun cevabını merak ediyor! Çip krizi daha ne kadar sürecek?

Koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana baş gösteren çip krizi en başta otomotiv sektörünü sarstı. Otomotiv devleri sıfır araç üretimlerini tek tek durdururken ikinci el araba fiyatları da çip krizi nedeniyle tavan yaptı. Bu nedenle sahibinden ikinci el araba almak isteyen de sıfır otomobil almak isteyen de aynı sorunun cevabını merak ediyor. Çip krizi daha ne kadar sürecek? Konuyla ilgili otomotiv devinin CEO'su tarih verdi. İşte detaylar&hellip;

06.09.2021 10:00 - Son Güncelleme: 06.09.2021 10:00
Sıfır araç almak isteyen de ikinci el araba almak isteyen de aynı sorunun cevabını merak ediyor! Çip krizi daha ne kadar sürecek?

Daimler CEO'su Ola Källenius, yarı iletken çiplere yönelik artan talebin, otomobil endüstrisinde sıkıntı yaratmaya devam edeceğini duyurdu.

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Sıfır araç almak isteyen de ikinci el araba almak isteyen de aynı sorunun cevabını merak ediyor! Çip krizi daha ne kadar sürecek?

CEO, 2023'e kadar yeterince kaynak bulmakta zorlanabileceğini belirtirken, daha az şiddetli olacağını da ifade etti.

Sıfır araç almak isteyen de ikinci el araba almak isteyen de aynı sorunun cevabını merak ediyor! Çip krizi daha ne kadar sürecek?

Geçen yıl COVID-19 pandemisi tarafından fabrikaları kapatmaya zorlanan otomobil üreticileri, pandemi sırasında bir dizi tedarik zinciri kesintisinden etkilenen çip teslimatları için sert rekabetle karşı karşıya.

Sıfır araç almak isteyen de ikinci el araba almak isteyen de aynı sorunun cevabını merak ediyor! Çip krizi daha ne kadar sürecek?

Ola Källenius, Münih IAA otomobil fuarı öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Birkaç çip tedarikçisi, taleple ilgili yapısal sorunlara atıfta bulunuyor. Bu, 2022'yi etkileyebilir ve (durum) 2023'te rahatlayabilir" dedi.

Sıfır araç almak isteyen de ikinci el araba almak isteyen de aynı sorunun cevabını merak ediyor! Çip krizi daha ne kadar sürecek?

IAA fuarı, COVID-19 pandemisinden bu yana dünya çapındaki sektörün ilk büyük etkinliği.

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