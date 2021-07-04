BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Temmuz dikkatleri üzerine topluyor! BİM aktüelde bu hafta çeşit çeşit ürünlerde fırsatlar…

Merakla yayınlanması beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Temmuz dikkatleri üzerine topluyor. Her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel kampanyaları vatandaşlarla buluşturan, sıklıkla tercih edilen marketler zincirinde yok yok. BİM aktüelde bu hafta çeşit çeşit ürünlerde fırsatlar vatandaşları bekliyor. Yayınlanır yayınlanmaz heyecanla incelenmeye başlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda gıda ürünlerinin yanı sıra bebek ve kişisel bakım ürünleri de dikkat çekiyor. Haberimizin içeriğinden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.