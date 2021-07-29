Ve belli oldu! Emekli, çalışan, çalışamayan, işsiz, esnaf, ev kadını, Türkiye Cumhuriyeti kimliği olan herkese maddi yardım!

Bu şartlar; annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan, hiçbir Sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,

Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmeyenler muhtaç aylığı bağlanır.