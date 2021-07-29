Milyonlarca gencin hesabına 7 bin 800 TL yatacak! 9 ay boyunca ödeme yapılıyor! YKS sonucunu öğrenenler hemen başvurulara abandı...

Gençlere aylık 300-7 bin 800 lira arasında para yatacak! 9 ay boyunca ödeme yapılıyor! 28 Temmuz tarihinde açıklanan üniversite sınav sonuçlarının ardından iyi bir derece yapan öğrencilere ödül niteliğinde bir haber geldi. Devlet ve vakıf üniversiteleri başarılı öğrencileri çekmek için 7 bin 800 TL burs parası ödeyecek. Aynı zamanda yemek-yurt desteği, hazırlık sınıfını yurt dışında okuma, bilgisayar gibi çeşitli destekler sağlanacak. Peki, Hangi üniversite başarı bursu veriyor? Hangi üniversite ne kadar burs verecek? İşte konu hakkında tüm detaylar!