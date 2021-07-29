Milyonlarca gencin hesabına 7 bin 800 TL yatacak! 9 ay boyunca ödeme yapılıyor! YKS sonucunu öğrenenler hemen başvurulara abandı
Milyonlarca öğrencinin hesabına 7 bin 800 TL yatacak! YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerden heyecanlandıran bir müjde geldi. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı YKS sınabv sonucundaydı. 28 Temmuz tarihinde açıklanan üniversite sınav sonuçlarının ardından iyi bir derece yapan öğrencilere ödül niteliğinde bir haber geldi. Devlet ve vakıf üniversiteleri başarılı öğrencileri çekmek için 7 bin 800 TL burs parası ödeyecek. Aynı zamanda yemek-yurt desteği, hazırlık sınıfını yurt dışında okuma, bilgisayar gibi çeşitli destekler sağlanacak. Peki, Hangi üniversite başarı bursu veriyor? Hangi üniversite ne kadar burs verecek? İşte konu hakkında tüm detaylar!
Gençlere aylık 300-7 bin 800 lira arasında para yatacak! 9 ay boyunca ödeme yapılıyor! 28 Temmuz tarihinde açıklanan üniversite sınav sonuçlarının ardından iyi bir derece yapan öğrencilere ödül niteliğinde bir haber geldi. Devlet ve vakıf üniversiteleri başarılı öğrencileri çekmek için 7 bin 800 TL burs parası ödeyecek. Aynı zamanda yemek-yurt desteği, hazırlık sınıfını yurt dışında okuma, bilgisayar gibi çeşitli destekler sağlanacak. Peki, Hangi üniversite başarı bursu veriyor? Hangi üniversite ne kadar burs verecek? İşte konu hakkında tüm detaylar!
Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı üniversite sınavı sonucundaydı. ÖSYM tarafından 28 Temmuz'da YKS sınav sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.
ÖĞRENCİLERE 7.800 TL DESTEK!
Devlet ve vakıf tüm üniversiteler başarılı öğrencileri çekmek için şimdiden hazırlıklarını tamamladı. Başarı bursları belirlendi.