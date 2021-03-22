Ve belli oldu! E-devlet'ten anında kontrol edebilirsiniz! Geri ödemesiz en az 9.299 en fazla 39.857 TL para veriliyor!
Sosyal devlet olmanın gereği olarak destekler her zaman vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Bu anlamda doğum parası tahsisatı yapılan her doğumun ardından bir keze mahsus olmak üzere alınabilir. Dünyaya gelen birinci, ikinci ve üçüncü çocuk için alınan yardım ödemeleri ise değişik meblağdadır. Doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9 bin 299 lira geçiyor. Doğum parası için yapılan başvurunun ardından bu tutarın ne kadar süre sonra yatacağı da merak edilen konulardandır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılan başvurudan yaklaşık iki ay sonra ödemeler yapılır.
Çeşitli kamu kurumları anne olmaya hazırlanan kadınlara destek parası ödemesi yapıyor. Bu ödemelerin bir bölümü çalışan çalışmayan her anneye ödenirken bir bölümü ise sadece çalışan annelere ödeniyor. Kadınlara sağlanan destek ödemeleri 3 başlıkta toplanıyor. Çalışan, çalışmayan her anneye sağlanan doğum parası ve süt parası ile sadece çalışan annelere sağlanan doğum izni parası. Doğum parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan her çocuk için ödenir. Belirtilen tarihten sonra bir çocuk dünyaya gelmişse ödemeler 300 TL olarak yapılır. Eğer çocuk sayısı iki ise ödemeler 400 TL, üç veya daha fazla ise 600 TL olarak ödenir. Başvurular kimlik belgesi çıkarılması sırasında yapılır.
MAAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR
Doğum (rapor) parası, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük tutar 1 Ocak itibarıyla 7 bin 325 liraya yükseldi. Brüt maaşı 7 bin lira olan bir anne ise 17 bin 422 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edin
EMZİRME PARASI
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere verilir.
ÇOĞUL GEBELİKTE 30'AR GÜN EKLENİYOR
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.
SÜT PARASI İÇİN 5 YIL
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere veriliyor.