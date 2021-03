Ve belli oldu! E-devlet'ten anında kontrol edebilirsiniz! Geri ödemesiz en az 9.299 en fazla 39.857 TL para veriliyor!

Çeşitli kamu kurumları anne olmaya hazırlanan kadınlara destek parası ödemesi yapıyor. Bu ödemelerin bir bölümü çalışan çalışmayan her anneye ödenirken bir bölümü ise sadece çalışan annelere ödeniyor. Kadınlara sağlanan destek ödemeleri 3 başlıkta toplanıyor. Çalışan, çalışmayan her anneye sağlanan doğum parası ve süt parası ile sadece çalışan annelere sağlanan doğum izni parası. Doğum parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan her çocuk için ödenir. Belirtilen tarihten sonra bir çocuk dünyaya gelmişse ödemeler 300 TL olarak yapılır. Eğer çocuk sayısı iki ise ödemeler 400 TL, üç veya daha fazla ise 600 TL olarak ödenir. Başvurular kimlik belgesi çıkarılması sırasında yapılır.