Ve belli oldu! Dairelerin hepsinin fiyatı 255 bin liranın hemen altında! Çok çok düşük fiyata...

Ve belli oldu! Dairelerin hepsinin fiyatı 255 bin liranın hemen altında! Bu haber İstanbul'da ev satın alma planı olan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. 39 ilçesi bulunan İstanbul'da pek çok kişi hem yatırım hem de oturmak amacıyla daha çok uygun fiyatlı konutlara yöneliyor. Konut fiyatları günden güne artarken uygun fiyatlı konutların çok olduğu ilçelerin sayısı da bir hayli fazla. Bu konutlar 9 ilçede ağırlık gösteriyor. 2+1, kombili, ara kat, en fazla 10 yaşında ve krediye uygun bulunan konutlar bazı ilçelerde düşük fiyatlara satılıyor. Konut kredisi faizleri de son süreçte dikkatleri üzerine çekiyor. Bir yandan konut fiyatlarının sürekli artmasıyla birlikte İstanbul'un 9 ilçesinde 250 bin liranın altında ev almak mümkün oluyor.