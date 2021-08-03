BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Sıfır otomobiller ne kadar oldu? BMW, Volkswagen, Renault, Fiat, Megane…
Gündemde özellikle araba satın almak isteyenler BMW 1 serisi fiyat listesi 2021 sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Otomobil markaları kampanyalarını sık sık güncelliyor ve araç almak isteyen vatandaşlar yakından takip ediyor. Sıfır ve ikinci el araç fiyatları merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki Sıfır otomobiller ne kadar oldu? BMW, Volkswagen, Renault, Fiat markanın pek çok modelinin fiyatlarını haberimizde sizler için derledik.
03.08.2021 17:48
- Son Güncelleme: 03.08.2021 17:48
İkinci el ya da sıfır araç almak isteyenler yakın bir şekilde fiyat araştırmalarını yapıyor, markaların kampanyalarını merak ediyor. Özellikle BMW 1 serisi fiyat listesi 2021 hakkında bilgi edinilmek isteniyor. BMW 1 serisi fiyatlarının yanı sıra daha pek çok otomobil markasının fiyatlarının güncel olarak hangi durumda olduğu sıklıkla araştırılıyor. BMW, Volkswagen, Renault, Fiat gibi markaların güncel kampanyaları haberimizde yer alıyor.
2021 MODEL BMW 1 SERİSİ FİYAT LİSTESİ 2021
Serinin 2021 yılı ÖTV oranları %80 olmakla birlikte Heritage modelinde %150'ye çıkıyor. Araçların kiralama bedelleri de 8000 TL'den başlıyor. 2021 Model BMW 1 Serisi güncel fiyat listesi ise aşağıdaki gibi: