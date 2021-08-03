Vav TV İzle
Haberler Ekonomi BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Sıfır otomobiller ne kadar oldu? BMW, Volkswagen, Renault, Fiat, Megane…

BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Sıfır otomobiller ne kadar oldu? BMW, Volkswagen, Renault, Fiat, Megane…

Gündemde özellikle araba satın almak isteyenler BMW 1 serisi fiyat listesi 2021 sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Otomobil markaları kampanyalarını sık sık güncelliyor ve araç almak isteyen vatandaşlar yakından takip ediyor. Sıfır ve ikinci el araç fiyatları merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki Sıfır otomobiller ne kadar oldu? BMW, Volkswagen, Renault, Fiat markanın pek çok modelinin fiyatlarını haberimizde sizler için derledik.

03.08.2021 17:48 - Son Güncelleme: 03.08.2021 17:48
BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Sıfır otomobiller ne kadar oldu? BMW, Volkswagen, Renault, Fiat, Megane…

İkinci el ya da sıfır araç almak isteyenler yakın bir şekilde fiyat araştırmalarını yapıyor, markaların kampanyalarını merak ediyor. Özellikle BMW 1 serisi fiyat listesi 2021 hakkında bilgi edinilmek isteniyor. BMW 1 serisi fiyatlarının yanı sıra daha pek çok otomobil markasının fiyatlarının güncel olarak hangi durumda olduğu sıklıkla araştırılıyor. BMW, Volkswagen, Renault, Fiat gibi markaların güncel kampanyaları haberimizde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Sıfır otomobiller ne kadar oldu? BMW, Volkswagen, Renault, Fiat, Megane…

2021 MODEL BMW 1 SERİSİ FİYAT LİSTESİ 2021

Serinin 2021 yılı ÖTV oranları %80 olmakla birlikte Heritage modelinde %150'ye çıkıyor. Araçların kiralama bedelleri de 8000 TL'den başlıyor. 2021 Model BMW 1 Serisi güncel fiyat listesi ise aşağıdaki gibi:

BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Sıfır otomobiller ne kadar oldu? BMW, Volkswagen, Renault, Fiat, Megane…

● 2021 BMW 118i 1499 cc Sport Line Otomatik Vites Benzin 140 bg: 458.500 TL
● 2021 BMW 118i 1499 cc Luxury Line Otomatik Vites Benzin 140 bg: 473.000 TL

BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Sıfır otomobiller ne kadar oldu? BMW, Volkswagen, Renault, Fiat, Megane…

● 2021 BMW 118i 1499 cc M Sport Otomatik Vites Benzin 140 bg: 476.800 TL
● 2021 BMW 116d Sport Line Otomatik Vites Dizel 1496 cc 116 HP: 477.000 TL

BMW 1 serisi fiyat listesi 2021! Sıfır otomobiller ne kadar oldu? BMW, Volkswagen, Renault, Fiat, Megane…

● 2021 BMW 116d Luxury Line Otomatik Vites Dizel 1496 cc 116 HP:495.100 TL
● 2021 BMW 116d M Sport Otomatik Vites Dizel 1496 cc 116 HP: 450.300 TL
● 2021 MMW 128ti Heritage Otomatik Benzin 1998 cc 265 HP 1.063.800 TL