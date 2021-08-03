50 TL'den 355 TL'ye kadar artış! Beş milyon kişi bu gelişmeye kulak misafiri olacak! %4-8-10 yükselişle beraber... İntibak düzenlemesi, emekliler tarafından merakla takip ediliyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması beklentiler arasında. Milyonların beklentisi olan intibak, son günlerde yeniden gündeme geldi. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınacak. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da sağlanacak.