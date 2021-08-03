50 TL'den 355 TL'ye kadar artış! Beş milyon kişi bu gelişmeye kulak misafiri olacak! %4-8-10 yükselişle beraber...
İntibak gelişmesiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri beş milyon kişiyi alakadar ediyor. SSK Bağ-Kur emeklileri bu bağlamda intibak zammına dikkat kesildi. İntibak, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları yakından ilgilendiriyor. SSK'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor. İntibak düzenlemesinden 5 milyon kişi yararlanacağı biliniyor. Emeklilere intibak zammı, toplu sözleşmeyle birlikte yeniden gündem olacak. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi talepler arasında yer alıyor.
03.08.2021 22:31
- Son Güncelleme: 03.08.2021 22:31
50 TL'den 355 TL'ye kadar artış! Beş milyon kişi bu gelişmeye kulak misafiri olacak! %4-8-10 yükselişle beraber... İntibak düzenlemesi, emekliler tarafından merakla takip ediliyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması beklentiler arasında. Milyonların beklentisi olan intibak, son günlerde yeniden gündeme geldi. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınacak. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da sağlanacak.