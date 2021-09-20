Hükümet harekete geçti! Mikro işletmelere faiz indirimli kredi!

DİJİTAL DÖNÜŞÜME 4 MİLYARLIK DESTEK

İş birliği Destek Programı ile KOBİ'lere rekabet avantajı sağlayacak iş birliği projelerine 10 milyon liraya kadar kaynak sağladıklarını belirten Bakan Varank, "Stratejik Ürün Destek Programıyla işletme başına 6 milyon liraya kadar destek veriyoruz. KOBİGEL Programı ile teknolojiyi imalat süreçlerine entegre eden KOBİ'lere son 2 yılda 120 milyon liraya yakın destek sağladık, bunu 350 milyon liraya çıkartacağız.