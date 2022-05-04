Aktüel Ürünler Kataloğunda Neler Var? ŞOK indirimleri başladı! 3’lüsü 32,95 TL’ye düştü! Sıvı yağ, et, salça, tuvalet kağıdı, elektronik ürünler...

ŞOK indirimleri başladı! ŞOK yeni hafta aktüel ürünler kataloğunda neler var? Kataloğun yanı sıra internet sitesinde yer alan sıvı yağ, et, salça, tuvalet kağıdı güncel fiyatlarına da haberimizde yer verdik. ŞOK'a bu hafta gelen eli boş dönmeyecek. Temizlik, gıda, teknolojik ürünler bu hafta uygun fiyatlarla ŞOK marketlerde. Altus İnox Çay Makinesi 729 TL'ye, Yasomi Retro Blender 469 TL de indi. Oyunseverler için ise Xrocg Gaming Gator M-172 Kırmızı-Siyah Oyuncu Masası 1.999 TL'den satışa konuldu. İşte tam liste...