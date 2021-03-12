Ve belli oldu! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz! 2021 yılı Mart ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat!

Bankadan olumlu olarak gelen cevapta müşteri, nüfus cüzdanı ile bankanın en yakın şubesine davet edilir. Eğer cevap olumsuz ise olumsuz olarak değerlendirilen başvurunun detayları için müşteri en yakın şubeye davet edilir. Her iki sonuç da kısa mesaj yolu ile müşteriye bildirilir.