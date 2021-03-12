Ve belli oldu! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz! 2021 yılı Mart ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat!
Vakıfbank'ın 2021 yılı yeni yıl kredi kampanyasına başvurular devam ediyor. Tüm ihtiyaçlar için 36 aya varan vadeler, düşük faiz oranları, esnek ödeme imkanları sunan yeni yıl kredisi için kamu personelleri, özel sektör çalışanları ve emekliler başvuru yapabiliyor. Bu bağlamda 3.000 ile 125.000 liraya kadar kredi çekilebileceğine vurgu yapılan Vakıfbank duyurusunda, vade aralığı 3-36 ay olarak belirlenmiş durumda. Detaylı bilgiye, https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2675&Exc=4216 adresinden erişim sağlanabilir.
Cep telefonu aracılığıyla da başvuru yapılabilen kredi kampanyasında başvuruların KREDİ, T.C. kimlik no, aylık gelir yazılarak 5724'e SMS şeklinde gerçekleşeceği belirtildi. Kredilerin, aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli ödenebileceğine yer verilen Vakıfbank duyurusunda, 36 aya kadar yeni yıl kredisi çeken vatandaşların %1.42 faiz oranıyla kredilerini kullanabileceği belirtildi. Hızlı kredi kısaca SMS ya da online olarak kredi başvurusu yapmaktır. Yani hızlı kredi seçeneğine başvuru yapmak isteyenlerin kısa mesaj ya da ilgili bankanın internet sayfası üzerinden kredi talep etmesidir.