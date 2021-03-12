Bugünkü
Takvim

Ve belli oldu! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz! 2021 yılı Mart ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat!

Vakıfbank'ın 2021 yılı yeni yıl kredi kampanyasına başvurular devam ediyor. Tüm ihtiyaçlar için 36 aya varan vadeler, düşük faiz oranları, esnek ödeme imkanları sunan yeni yıl kredisi için kamu personelleri, özel sektör çalışanları ve emekliler başvuru yapabiliyor. Bu bağlamda 3.000 ile 125.000 liraya kadar kredi çekilebileceğine vurgu yapılan Vakıfbank duyurusunda, vade aralığı 3-36 ay olarak belirlenmiş durumda. Detaylı bilgiye, https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2675&Exc=4216 adresinden erişim sağlanabilir.

12.03.2021 13:41 - Son Güncelleme: 12.03.2021 13:41
Ve belli oldu! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz! 2021 yılı Mart ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat!

Cep telefonu aracılığıyla da başvuru yapılabilen kredi kampanyasında başvuruların KREDİ, T.C. kimlik no, aylık gelir yazılarak 5724'e SMS şeklinde gerçekleşeceği belirtildi. Kredilerin, aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli ödenebileceğine yer verilen Vakıfbank duyurusunda, 36 aya kadar yeni yıl kredisi çeken vatandaşların %1.42 faiz oranıyla kredilerini kullanabileceği belirtildi. Hızlı kredi kısaca SMS ya da online olarak kredi başvurusu yapmaktır. Yani hızlı kredi seçeneğine başvuru yapmak isteyenlerin kısa mesaj ya da ilgili bankanın internet sayfası üzerinden kredi talep etmesidir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ve belli oldu! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz! 2021 yılı Mart ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat!

Hızlı Kredi Nedir?

Hızlı kredi kısaca SMS ya da online olarak kredi başvurusu yapmaktır. Yani hızlı kredi seçeneğine başvuru yapmak isteyenlerin kısa mesaj ya da ilgili bankanın internet sayfası üzerinden kredi talep etmesidir.

Ve belli oldu! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz! 2021 yılı Mart ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat!

"Online kredi" olarak da bilinen kredi çeşidi, televizyon reklamlardan gösterilen, Kredi yazıp bir boşluk bırakarak TC Kimlik numaranızı yazıp falanca numaraya göndererek başvurulan bir sistemdir.

Ve belli oldu! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz! 2021 yılı Mart ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat!

Başvuru yapılan banka da ilk olarak kişinin KKB puanına bakar. Kredi Kayıt Bürosu'nun kısaltılmış hali olan KKB'nin verdiği sonuca güre olumlu ya da olumsuz bir SMS ile cevap verir.

Ve belli oldu! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz! 2021 yılı Mart ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat!

Bankadan olumlu olarak gelen cevapta müşteri, nüfus cüzdanı ile bankanın en yakın şubesine davet edilir. Eğer cevap olumsuz ise olumsuz olarak değerlendirilen başvurunun detayları için müşteri en yakın şubeye davet edilir. Her iki sonuç da kısa mesaj yolu ile müşteriye bildirilir.